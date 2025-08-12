Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

¿Quiénes son Giselle Watson, Mila Arbeláez y Kelly García? Más detalles sobre las aspirantes de La casa de los famosos Colombia

Ellas son Giselle Watson, Mila Arbeláez, Kelly García, tres aspirantes del octavo grupo de La casa de los famosos Colombia 3.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
¿Quiénes son Giselle Watson, Mila Arbeláez y Kelly García? Aspirantes del octavo grupo de La casa de los famosos Colombia 2026.
Ellas son: Giselle Watson, Mila Arbeláez y Kelly García, las celebridades que aspiran ingresar a La casa de los famosos Colombia 3. | Fotos: Canal RCN

Se aproxima una de las producciones más vistas por los colombianos: La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Así que la tercera temporada cautivará a todos navegantes con la participación de reconocidas celebridades, quienes llamarán la atención con polémicas, estrategias y vivencias en la casa más famosa del país.

Artículos relacionados

Se abrieron las votaciones del octavo grupo de aspirantes a La casa de los famosos Colombia 2026, una producción del Canal RCN.

Para votar lo puedes realizar mediante la página de lacasadelosfamososcolombia.com. Entre las aspirantes del octavo grupo, te contaremos detalles sobre: Giselle Watson, Mila Arbeláez y Kelly García

¿Quién es Giselle Watson, la modelo y empresaria que aspira ir a La casa de los famosos Colombia?

Una de las aspirantes del octavo grupo de lacasadelosfamososcolombia.com. es Giselle Watson, quien se ha dado a conocer por su participación en ‘Protagonistas de nuestra tele’, una producción del Canal RCN, en el que adquirió un gran reconocimiento por parte de sus seguidores.

¿Quién es Giselle Watson, aspirante de La casa de los famosos Colombia 2026?
Ella es Giselle Watson, la celebridad que aspira ingresar a La casa de los famosos Colombia 2026. | Foto: Canal RCN

Sin duda, Giselle se ha dado a conocer por ser creadora de contenido, actriz, modelo y empresaria, demostrando varios acontecimientos de su vida personal a través de su cuenta oficial de Instagram, en la que cuenta con más de 900 mil seguidores.

Una de las estrategias que tendría Giselle en caso de ingresar al reality sería demostrar su carácter, demostrando lo crítica que es al momento de tomar una decisión, ¿votarías por ella?

Artículos relacionados

¿A qué se dedica Mila Arbeláez, aspirante de La casa de los famosos Colombia?

Una de las creadoras de contenido digital más destacadas de Medellín, es María Camila Arbeláez, más conocida como Mila, quien se ha dado a conocer al demostrar varios acontecimientos de su vida personal y consejos personales.

¿A qué se dedica Mila Arbeláez, aspirante de La casa de los famosos Colombia 2026?
Ella es Mila Arbeláez, aspirante de La casa de los famosos Colombia 2026. | Foto: Canal RCN.

En la actualidad, Mila cuenta con más de 355 mil seguidores a través de su cuenta oficial de Instagram, en la que comparte a diario varias experiencias de su vida cotidiana. Como dato curioso, los tatuajes son característicos en su esencia.

En la actualidad, Mila se encuentra soltera, pero no se cerraría a la posibilidad de encontrar el amor en caso de ingresar a la competencia, ¿votarías por ella para que ingrese al reality?

Artículos relacionados

¿A qué se dedica Kelly García, aspirante de La casa de los famosos Colombia?

El nombre de Kelly García, más conocida como ‘la chiki oficial’, se ha convertido en tendencia en los últimos meses al demostrar varias anécdotas de su vida personal mediante las redes sociales.

¿A qué se dedica Kelly García, aspirante de La casa de los famosos Colombia 2026?
Ella es Kelly García, la influenciadora que aspira ingresar a La casa de los famosos Colombia 2026. | Foto: Canal RCN

En la actualidad, Kelly está casada y es madre de dos hijos, demostrándoles que cuenta con múltiples habilidades, pues no solo es creadora de contenido, sino que también es abogada.

En la actualidad, la influenciadora cuenta con más de 121 mil seguidores en su cuenta oficial de Instagram. Una de las cualidades que más la identifican es lo selectiva que es al momento de relacionarse con otra persona, ¿te gustaría votar por ella para verla en la casa más famosa del país?

Artículos relacionados

¿Qué proceso debes seguir para elegir a tu aspirante preferido?

Ya se revelaron el nombre de siete participantes que harán parte de La Casa de los Famosos Colombia 3.

Las votaciones estarán disponibles hasta el domingo 14 de diciembre a las 4:00 p. m. El nombre del séptimo habitante se anunciará ese mismo día a las 7:00 p. m. en Noticias RCN.

A continuación, te explicaremos qué procesos debes llevar a cabo para votar por tu aspirante preferida para que haga parte de la competencia:

  • Ingresa al portal oficial: Accede a lacasadelosfamososcolombia.com desde tu celular, tablet o computador. Dentro del sitio, ubica la sección “Votaciones La Casa de los Famosos”.
  • Selecciona a tu aspirante favorito: En la página encontrarás el listado con las seis aspirantes. Haz clic sobre la celebridad que deseas apoyar para que ingrese a la tercera temporada.
  • Confirma tu voto: Verifica tu elección y confirma la participación. Ten en cuenta que puedes votar cada cuatro horas hasta el cierre oficial el domingo 14 de diciembre a las 4:00 p. m.
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

¿Por qué son famosas Tatiana Murillo, Kim Zuluaga y Yuli Ruiz? Aspirantes de La casa de los famosos Colombia La casa de los famosos

¿Por qué son famosas Tatiana Murillo, Kim Zuluaga y Yuli Ruiz? Conoce más sobre las aspirantes de La casa de los famosos Colombia

Tatiana Murillo, Kim Zuluaga y Yuli Ruiz hacen parte del oct grupo de aspirantes La casa de los famosos Colombia 2026.

Ellas son las aspirantes del octavo grupo de La casa de los famosos Colombia 2026. La casa de los famosos

Están abiertas las votaciones de La casa de los famosos Colombia: este es el octavo grupo ¡Vota!

La tercera temporada de La casa de los famosos Colombia está próxima a empezar. Este es el octavo grupo de aspirantes.

Maiker Smith es el séptimo participante elegido La casa de los famosos

Maiker Smith es el séptimo participante elegido para La casa de los famosos Colombia

Maiker Smith se suma a este selecto grupo de participantes luego de dominar una de las votaciones más activas de la temporada.

Lo más superlike

Valentina Ferrer y J Balvin Valentina Ferrer

Valentina Ferrer celebró el Día de las Velitas junto a su hijo Río: “adopte la tradición”

Valentina Ferrer se vuelve ‘super colombiana’ y celebra el Día de las Velitas con Río, generando comentarios positivos de sus fans.

Karol G envía mensajes exclusivos por WhatsApp Karol G

Karol G sorprende a sus fans en Navidad con un mensaje exclusivo para quienes le escriben a este número

La actriz colombiana hizo la compra porque le pareció una buena oferta, pero terminó siendo engañada. Talento nacional

Actriz colombiana denunció que fue estada con una compra que hizo en internet, ¿qué pasó?

Talento internacional

Paulina Rubio habría sido desalojada de su mansión por supuestas deudas de su pasado

Los riesgos de usar audífonos inalámbricos según la ciencia. Salud

Estos son los riesgos que advierten los expertos sobre el uso excesivo de audífonos inalámbricos