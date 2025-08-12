¿Quiénes son Giselle Watson, Mila Arbeláez y Kelly García? Más detalles sobre las aspirantes de La casa de los famosos Colombia

Se aproxima una de las producciones más vistas por los colombianos: La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Así que la tercera temporada cautivará a todos navegantes con la participación de reconocidas celebridades, quienes llamarán la atención con polémicas, estrategias y vivencias en la casa más famosa del país.

Se abrieron las votaciones del octavo grupo de aspirantes a La casa de los famosos Colombia 2026, una producción del Canal RCN.

Para votar lo puedes realizar mediante la página de lacasadelosfamososcolombia.com. Entre las aspirantes del octavo grupo, te contaremos detalles sobre: Giselle Watson, Mila Arbeláez y Kelly García

¿Quién es Giselle Watson, la modelo y empresaria que aspira ir a La casa de los famosos Colombia?

Una de las aspirantes del octavo grupo de lacasadelosfamososcolombia.com. es Giselle Watson, quien se ha dado a conocer por su participación en ‘Protagonistas de nuestra tele’, una producción del Canal RCN, en el que adquirió un gran reconocimiento por parte de sus seguidores.

Ella es Giselle Watson, la celebridad que aspira ingresar a La casa de los famosos Colombia 2026. | Foto: Canal RCN

Sin duda, Giselle se ha dado a conocer por ser creadora de contenido, actriz, modelo y empresaria, demostrando varios acontecimientos de su vida personal a través de su cuenta oficial de Instagram, en la que cuenta con más de 900 mil seguidores.

Una de las estrategias que tendría Giselle en caso de ingresar al reality sería demostrar su carácter, demostrando lo crítica que es al momento de tomar una decisión, ¿votarías por ella?

¿A qué se dedica Mila Arbeláez, aspirante de La casa de los famosos Colombia?

Una de las creadoras de contenido digital más destacadas de Medellín, es María Camila Arbeláez, más conocida como Mila, quien se ha dado a conocer al demostrar varios acontecimientos de su vida personal y consejos personales.

Ella es Mila Arbeláez, aspirante de La casa de los famosos Colombia 2026. | Foto: Canal RCN.

En la actualidad, Mila cuenta con más de 355 mil seguidores a través de su cuenta oficial de Instagram, en la que comparte a diario varias experiencias de su vida cotidiana. Como dato curioso, los tatuajes son característicos en su esencia.

En la actualidad, Mila se encuentra soltera, pero no se cerraría a la posibilidad de encontrar el amor en caso de ingresar a la competencia, ¿votarías por ella para que ingrese al reality?

¿A qué se dedica Kelly García, aspirante de La casa de los famosos Colombia?

El nombre de Kelly García, más conocida como ‘la chiki oficial’, se ha convertido en tendencia en los últimos meses al demostrar varias anécdotas de su vida personal mediante las redes sociales.

Ella es Kelly García, la influenciadora que aspira ingresar a La casa de los famosos Colombia 2026. | Foto: Canal RCN

En la actualidad, Kelly está casada y es madre de dos hijos, demostrándoles que cuenta con múltiples habilidades, pues no solo es creadora de contenido, sino que también es abogada.

En la actualidad, la influenciadora cuenta con más de 121 mil seguidores en su cuenta oficial de Instagram. Una de las cualidades que más la identifican es lo selectiva que es al momento de relacionarse con otra persona, ¿te gustaría votar por ella para verla en la casa más famosa del país?

¿Qué proceso debes seguir para elegir a tu aspirante preferido?

Ya se revelaron el nombre de siete participantes que harán parte de La Casa de los Famosos Colombia 3.

Las votaciones estarán disponibles hasta el domingo 14 de diciembre a las 4:00 p. m. El nombre del séptimo habitante se anunciará ese mismo día a las 7:00 p. m. en Noticias RCN.

A continuación, te explicaremos qué procesos debes llevar a cabo para votar por tu aspirante preferida para que haga parte de la competencia: