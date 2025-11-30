La prometida del Flaco Solórzano ingresará a La casa de los famosos Colombia 3: así quedaron las votaciones

Se confirmó el nombre del sexto habitante de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia: se trata de Lorena Altamirano. Así es, la prometida del Flaco Solórzano estará en el reality del Canal RCN.}

¿Cuál fue el resultado de las votaciones del sexto grupo de La casa de los famosos Colombia?

Como ya lo sabes, tú tienes la llave de la casa más famosa de Colombia y con tu voto decides quién ingresa. En esta sexta semana de votaciones, seis mujeres debatieron y dieron todo para conquistar a los internautas.

La prometida del Flaco Solórzano se prepara para llevar sabor caleño y diversión a La Casa de los Famosos Colombia 3. (Foto del Canal RCN)

Tras siete días de votación en lacasadelosfamososcolombia.com, Lorena Altamirano obtuvo la mayor cantidad de votos y aseguró su ingreso a la tercera temporada. Así quedaron los resultados finales:

Lorena Altamirano – 33.0%

– 33.0% Juliana Casali – 25.50%

– 25.50% Naty Ortiz – 14.60%

– 14.60% Margarita Amado – 12.20%

– 12.20% Kalua Duarte – 11.0%

– 11.0% Catherine Mira – 3.70%

Aunque desde el lunes 24 de noviembre, cuando se abrieron las votaciones, Lorena tomó la delantera, la competencia estuvo reñida. La reconocida locurora Juliana Casali se fue acercando poco a poco; sin embargo, la modelo caleña logró mantenerse firme y pronto la veremos en la casa.

¿Quién es Lorena Altamirano y por qué es famosa?

Lorena Altamirano es una reconocida actriz y modelo de 35 años. También crea contenido wellness para sus redes sociales.

Lorena Altamirano se suma a los confirmados de la nueva temporada del reality del Canal RCN.

En la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, se hizo conocida por ser la pareja de Fernando “El Flaco” Solórzano. ¿Recuerdas la frase “Lorena, las chanclas”? Pues se refería a ella.

Meses después de terminarse la segunda temporada, la pareja viajó varias semanas por Europa, donde el actor la sorprendió con una romántica propuesta de matrimonio mientras recorrían los canales de Venecia en góndola. Ella aceptó, por lo que ingresará al reality comprometida.

Se describe como una mujer tranquila, pero con carácter. Asegura que con su participación la casa se llenará de diversión, alegría y sabor caleño. También bromeó diciendo que le gustaría que el Jefe los dejara dormir a gusto y que los hombres fueran “esclavos” de las mujeres por un día.

¿Quiénes estarán en La casa de los famosos Colombia 3?

Hasta el momento se conocen seis participantes confirmados: Eidevin López, Luisa Cortina, Esteban Bernal, Alexa Torrex, Nicolás Arrieta y Lorena Altamirano.

Los internautas y televidentes elegirán a dos habitantes adicionales, y el Jefe anunciará pronto los otros famosos que llegarán a la casa. No se conoce la fecha oficial de apertura de las puertas, pero poco a poco se van revelando más detalles de esta tercera temporada.

Nicolás Arrieta, Alexa Torrex, Esteban Bernal, Luisa Cortina, Eidevin López y Lorena Altamirano estarán en La casa de los famosos Colombia. (Fotos del Canal RCN)

Recuerda votar por tu favorito en lacasadelosfamososcolombia.com y seguir las redes oficiales para mantenerte al tanto de lo que sucede en la producción del Canal RCN.