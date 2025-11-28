Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
EN FOTOS: Así avanza La Sustituta, la historia que trae suspenso a las noches del Canal RCN

La Sustituta presenta una narrativa que une misterio, pasado oculto y relaciones complejas entre sus personajes principales.

Eva se enfrenta a los secretos de la casa de Victoria.
Eva aprende que la casa guarda más de un secreto / (Foto del Canal RCN)
Eva intenta convivir en un ambiente cargado.
Eva explora los secretos de la casa / (Foto del Canal RCN)
La relación entre Eva y Victoria desata tensión.
Las decisiones de Victoria afectan el comportamiento de Eva / (Foto del Canal RCN)
León cuestiona a las autoridades oficiales
León trata de entender lo sucedido en la clínica / (Foto del Canal RCN)
Mabel sigue pistas que podrían cambiarlo todo.
Mabel conecta eventos que otros prefieren ignorar / (Foto del Canal RCN)
Paciente psiquiátrica de Mabel
La paciente psiquiátrica de Mabel tiene una compleja historia / (Foto del Canal RCN)
Victoria controla cada detalle de su hogar.
Victoria mantiene el control de su hogar / (Foto del Canal RCN)
Victoria pierde el control de sus emociones
Victoria demuestra su caos emocional / (Foto del Canal RCN)
Eva intenta comprender las reglas que impone Victoria
Victoria desconfía cada vez más de Eva / (Foto del Canal RCN)
La interacción entre Eva y Mabel genera nuevas dudas.
Los encuentros de Eva y Mabel revelan información clave / (Foto del Canal RCN)
Mabel observa cada movimiento de los pacientes
Mabel sigue de cerca los pasos de quienes buscan respuestas / (Foto del Canal RCN)
Victoria enfrenta los recuerdos que emergen del pasado.
Victoria acude en busca de ayuda / (Foto del Canal RCN)
Victoria no puede ocultar sus emociones.
Victoria lucha contra los recuerdos del pasado / (Foto del Canal RCN)
Eva descubre aspectos desconocidos de la vida de Victoria.
Eva observa a Victoria para entenderla / (Foto del Canal RCN)
Victoria impone un orden que pocos se atreven a desafiar.
Victoria protege sus secretos con firmeza / (Foto del Canal RCN)
Desde su estreno, La Sustituta ha generado gran interés entre los televidentes que siguen su trama. Sus personajes y los misterios que hacen parte de la historia, han creado un interés por comprender cada pista que deja la serie. Por eso, traemos un recuento de lo que ha ocurrido para que no te pierdas ningún detalle.

¿De qué trata La Sustituta?

La Sustituta teje una historia construida desde la mente y las motivaciones de sus personajes. El eje narrativo recae en Eva Cortés, quien llega como empleada al hogar de Victoria de Urquijo, una mujer con un perfil económico elevado cuyo pasado se manifiesta a través de situaciones no resueltas.

Desde su ingreso a la casa, Eva se enfrenta a un ambiente complejo, donde la tensión y las reglas estrictas marcan el ritmo diario. Con el paso del tiempo, la joven intenta comprender la conducta de Victoria y las señales que encuentra en cada rincón del lugar. Sus acciones, sin embargo, alteran la convivencia y generan nuevos conflictos.

Al mismo tiempo, la psiquiatra Mabel emprende la búsqueda de una paciente desaparecida tras escapar de la clínica Veracruz, un hecho que deja preguntas abiertas y despierta preocupación dentro de la institución.

A medida que sus caminos se cruzan, los secretos que rodean a estas mujeres comienzan a conectar piezas aparentemente aisladas. La serie avanza desde el suspenso, dejando que el espectador descubra gradualmente cómo el pasado de cada una influye en los hechos que se desarrollan desde los primeros capítulos.

¿Qué ha pasado en La Sustituta hasta ahora?

En la clínica Veracruz ocurre un incendio provocado por uno de sus pacientes, hecho que genera preocupación entre los directivos y abre un proceso disciplinario contra Mabel. La médica está convencida de que la situación tiene más elementos de fondo y se enfoca en entender lo ocurrido.

Eva intenta comprender las reglas que impone Victoria
Victoria desconfía cada vez más de Eva / (Foto del Canal RCN)

Esa misma tensión se extiende a la vida de Victoria. Desde la llegada de Eva a su casa, aparecen espacios de desconfianza y discusiones que modifican la dinámica entre ambas. Los misterios del lugar se hacen cada vez más visibles y, mientras intenta cumplir con sus tareas, termina generando nuevos roces con la dueña del hogar.

Los internautas destacan que las escenas entre Eva y Victoria se convierten en el núcleo de la historia, debido a la forma en que ambas intentan convivir con recuerdos que no mencionan explícitamente.

¿Cuándo y dónde puedo ver La Sustituta?

Cada noche, a las 10:30 p. m., La Sustituta abre una nueva ventana a los secretos que envuelven a sus personajes. Los capítulos pueden verse por la señal principal de Canal RCN, donde la trama avanza capítulo a capítulo, revelando pistas que mantienen la atención de la audiencia.

¿Cuándo y dónde puedo ver La Sustituta?
Podrás ver La Sustituta a las 10:30 p.m por el Canal RCN / (Foto del Canal RCN)

Para quienes no logran verla en su horario de emisión, los episodios más recientes también se encuentran disponibles en la app oficial del canal, que actualiza su contenido día a día. Así, los espectadores pueden retomar la historia desde cualquier lugar y seguir los acontecimientos sin perder detalles.

