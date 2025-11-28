EN FOTOS: Así avanza La Sustituta, la historia que trae suspenso a las noches del Canal RCN

Desde su estreno, La Sustituta ha generado gran interés entre los televidentes que siguen su trama. Sus personajes y los misterios que hacen parte de la historia, han creado un interés por comprender cada pista que deja la serie. Por eso, traemos un recuento de lo que ha ocurrido para que no te pierdas ningún detalle.

¿De qué trata La Sustituta?

La Sustituta teje una historia construida desde la mente y las motivaciones de sus personajes. El eje narrativo recae en Eva Cortés, quien llega como empleada al hogar de Victoria de Urquijo, una mujer con un perfil económico elevado cuyo pasado se manifiesta a través de situaciones no resueltas.

Desde su ingreso a la casa, Eva se enfrenta a un ambiente complejo, donde la tensión y las reglas estrictas marcan el ritmo diario. Con el paso del tiempo, la joven intenta comprender la conducta de Victoria y las señales que encuentra en cada rincón del lugar. Sus acciones, sin embargo, alteran la convivencia y generan nuevos conflictos.

Al mismo tiempo, la psiquiatra Mabel emprende la búsqueda de una paciente desaparecida tras escapar de la clínica Veracruz, un hecho que deja preguntas abiertas y despierta preocupación dentro de la institución.

A medida que sus caminos se cruzan, los secretos que rodean a estas mujeres comienzan a conectar piezas aparentemente aisladas. La serie avanza desde el suspenso, dejando que el espectador descubra gradualmente cómo el pasado de cada una influye en los hechos que se desarrollan desde los primeros capítulos.

¿Qué ha pasado en La Sustituta hasta ahora?

En la clínica Veracruz ocurre un incendio provocado por uno de sus pacientes, hecho que genera preocupación entre los directivos y abre un proceso disciplinario contra Mabel. La médica está convencida de que la situación tiene más elementos de fondo y se enfoca en entender lo ocurrido.

Esa misma tensión se extiende a la vida de Victoria. Desde la llegada de Eva a su casa, aparecen espacios de desconfianza y discusiones que modifican la dinámica entre ambas. Los misterios del lugar se hacen cada vez más visibles y, mientras intenta cumplir con sus tareas, termina generando nuevos roces con la dueña del hogar.

Los internautas destacan que las escenas entre Eva y Victoria se convierten en el núcleo de la historia, debido a la forma en que ambas intentan convivir con recuerdos que no mencionan explícitamente.

¿Cuándo y dónde puedo ver La Sustituta?

Cada noche, a las 10:30 p. m., La Sustituta abre una nueva ventana a los secretos que envuelven a sus personajes. Los capítulos pueden verse por la señal principal de Canal RCN, donde la trama avanza capítulo a capítulo, revelando pistas que mantienen la atención de la audiencia.

Para quienes no logran verla en su horario de emisión, los episodios más recientes también se encuentran disponibles en la app oficial del canal, que actualiza su contenido día a día. Así, los espectadores pueden retomar la historia desde cualquier lugar y seguir los acontecimientos sin perder detalles.