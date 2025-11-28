Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Así van las votaciones del grupo 6 de aspirantes a La casa de los famosos Colombia, ¿quién ganará?

De seis mujeres, solo una de ellas se convertirá en habitante de La casa de los famosos Colombia 2026. El público elige.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
La casa de los famosos Colombia 2026
Así van las votaciones del grupo 6 de aspirantes a La casa de los famosos Colombia | Foto del Canal RCN.

Avanzan las votaciones del grupo 6 de aspirantes a La casa de los famosos Colombia 3. Seis mujeres anhelan entrar al reality, pero solo una de ellas lo podrá hacer.

Artículos relacionados

¿Cómo van las votaciones parciales del sexto grupo de aspirantes a La casa de los famosos Colombia 2026?

El público es el que tiene la última palabra. A través de votaciones, eligen a la mujer que se convertirá en la nueva participante.

En ese orden de ideas, se compartió una recopilación de cómo van las elecciones. Todo puede cambiar porque las votaciones permanecerán abiertas hasta la tarde del domingo 30 de noviembre de 2025.

La casa de los famosos Colombia 3
El púbico vota por los aspirantes de La casa de los famosos Colombia 3 | Foto del Canal RCN.

Dicho lo anterior, estos son los resultados parciales de las votaciones del sexto grupo de aspirantes a La casa de los famosos Colombia 2026:

  • Lorena Altamirano: 28.4%
  • Juliana Casali: 20.7%
  • Naty Ortiz: 17.7%
  • Margarita Amado: 15.1%
  • Kalua Duarte: 13.7%
  • Catherine Mira: 4.4%

Artículos relacionados

Así las cosas, la actriz Lorena Altamirano va liderando y le sigue la locutora Juliana Casali. Como todavía queda tiempo para votar, es incierto quién será la elegida por el público.

 

¿Cómo votar en La casa de los famosos Colombia 2026?

Participar en las votaciones de La casa de los famosos Colombia 2026 es relativamente fácil, tan solo se deben seguir los pasos compartidos a continuación:

  • Ingresar a www.lacasadelosfamososcolombia.com
  • Iniciar sesión en la zona interactiva, de lo contrario crear una cuenta para continuar
  • Ingresar al banner de '¡Vota por tu favorita!'
  • Elegir a la aspirante favorita y dirigirse a la parte de abajo, luego dar clic para registrar el voto
  • Finalmente, aparece cada aspirante con sus respectivos porcentajes
  • Se puede votar cada cuatro horas

Las votaciones estarán abiertas hasta las 4:00 p.m. del domingo 30 de noviembre de 2025. Todavía falta que se revelen dos grupos más de aspirantes, pues en total son ocho.

Por otro lado, no se ha dado a conocer nombres de los participantes que ingresarán directo al reality del Canal RCN.

Artículos relacionados

Mientras tanto, Carla Giraldo y Marcelo Cezán continúan como los presentadores de La casa de los famosos Colombia, tampoco se ha mencionado si regresa o no el After con Karen Sevillano y Vicky Berrío.

Marcelo Cezán, Carla Giraldo
Marcelo Cezán y Carla Giraldo siguen siendo los presentadores de La casa de los famosos Colombia | Foto del Canal RCN.
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Violeta Bergonzi Violeta Bergonzi

Violeta Bergonzi relató el momento que vivió su hija cuando ella ganó MasterChef: "Entró en shock"

Violeta Bergonzi dio a conocer la inesperada reacción de su pequeña hija Alicia cuando se anunció la ganadora de MasterChef Celebrity.

Jorge Rausch se pronunció acerca del enojo que sintió con Valentina Taguado: esto dijo Jorge Rausch

Valentina Taguado se pronunció acerca de la molestia que sintió con Rausch en un reto: esto dijo

Valentina Taguado, finalista de MasterChef, rompió el silencio tras el enojo que sintió con Jorge Rausch en un reto de campo.

La Sustituta: el elenco sorprendió al hablar sobre sus personajes Producciones RCN

La Sustituta: el elenco sorprendió al dar declaraciones sobre sus personajes en la historia

Los actores de La Sustituta compartieron detalles sobre cómo construyeron sus personajes y el papel que desempeñan en la trama.

Lo más superlike

La verdad de Vanessa Pulgarín sobre regresar a un certamen tras Miss Universo 2025 Miss Universo

Vanessa Pulgarín sorprende al revelar si volvería a un certamen tras Miss Universo 2025

Miss Colombia Vanessa Pulgarín reveló si existe la posibilidad de competir en un certamen de belleza después de Miss Universo 2025.

Dulce María está embarazada y así lo anunció. Dulce María

Así celebró Dulce María el cumpleaños de su hija y su segundo embarazo

Stranger Things Tecnología

Así puedes hacer tu propia foto con IA inspirada en el universo de Stranger Things

Pipe Bueno enfrentó su aparatosa caída en plena presentación Pipe Bueno

EN VIDEO: Pipe Bueno sufre aparatosa caída en presentación y genera risas entre sus seguidores

Rosalía ha hablado sobre el TDAH Rosalía

Rosalía habló del trastorno con el que convive: esto es lo que debes saber del TDAH