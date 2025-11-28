Así van las votaciones del grupo 6 de aspirantes a La casa de los famosos Colombia, ¿quién ganará?
De seis mujeres, solo una de ellas se convertirá en habitante de La casa de los famosos Colombia 2026. El público elige.
Avanzan las votaciones del grupo 6 de aspirantes a La casa de los famosos Colombia 3. Seis mujeres anhelan entrar al reality, pero solo una de ellas lo podrá hacer.
¿Cómo van las votaciones parciales del sexto grupo de aspirantes a La casa de los famosos Colombia 2026?
El público es el que tiene la última palabra. A través de votaciones, eligen a la mujer que se convertirá en la nueva participante.
En ese orden de ideas, se compartió una recopilación de cómo van las elecciones. Todo puede cambiar porque las votaciones permanecerán abiertas hasta la tarde del domingo 30 de noviembre de 2025.
Dicho lo anterior, estos son los resultados parciales de las votaciones del sexto grupo de aspirantes a La casa de los famosos Colombia 2026:
- Lorena Altamirano: 28.4%
- Juliana Casali: 20.7%
- Naty Ortiz: 17.7%
- Margarita Amado: 15.1%
- Kalua Duarte: 13.7%
- Catherine Mira: 4.4%
Así las cosas, la actriz Lorena Altamirano va liderando y le sigue la locutora Juliana Casali. Como todavía queda tiempo para votar, es incierto quién será la elegida por el público.
¿Cómo votar en La casa de los famosos Colombia 2026?
Participar en las votaciones de La casa de los famosos Colombia 2026 es relativamente fácil, tan solo se deben seguir los pasos compartidos a continuación:
- Ingresar a www.lacasadelosfamososcolombia.com
- Iniciar sesión en la zona interactiva, de lo contrario crear una cuenta para continuar
- Ingresar al banner de '¡Vota por tu favorita!'
- Elegir a la aspirante favorita y dirigirse a la parte de abajo, luego dar clic para registrar el voto
- Finalmente, aparece cada aspirante con sus respectivos porcentajes
- Se puede votar cada cuatro horas
Las votaciones estarán abiertas hasta las 4:00 p.m. del domingo 30 de noviembre de 2025. Todavía falta que se revelen dos grupos más de aspirantes, pues en total son ocho.
Por otro lado, no se ha dado a conocer nombres de los participantes que ingresarán directo al reality del Canal RCN.
Mientras tanto, Carla Giraldo y Marcelo Cezán continúan como los presentadores de La casa de los famosos Colombia, tampoco se ha mencionado si regresa o no el After con Karen Sevillano y Vicky Berrío.