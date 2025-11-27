Valentina Taguado se pronunció acerca de la molestia que sintió con Rausch en un reto: esto dijo

El pasado martes 25 de noviembre, se llevó a cabo la final de MasterChef Celebrity, una producción del Canal RCN, en el que Valentina Taguado, Violeta Bergonzi, Carolina Sabino y Alejandra Ávila presentaron un menú de tres tiempos.

Durante la final, el jurado tomó la decisión de elegir a la ganadora, quien fue Violeta Bergonzi, al demostrar estar al nivel de una chef de alta cocina.

Además, el chef Jorge Rausch ha acaparado la atención mediática en las últimas horas, al ser parte de uno de los invitados del programa digital de ‘¿Qué hay pa’ dañar?’ en el que hizo varias confesiones, en especial por lo que dijo de Valentina Taguado.

¿Cuál fue la razón por la que Valentina se enojó con Rausch?

El pasado miércoles 26 de noviembre, el chef Jorge Rausch, jurado de MasterChef Celebrity, fue uno de los invitados especiales en el programa de ¿Qué hay pa’ dañar? en el que recordó un momento de “estrés” que vivió con Valentina Taguado durante un reto de campo.

¿Cuál fue el momento de estrés que tuvo Valentina Taguado con Rausch? | Foto: Canal RCN

Durante la entrevista, la locutora Valentina Taguado, recordó el enojo que sintió durante uno de los retos de campo con el chef Jorge Rausch, quien la “ignoró” durante un momento y apoyó a otra de sus compañeras, expresando las siguientes palabras:

“Es que me dio enojo. Contexto: estaba brava porque él es un gran chef. Además, a mí no me estaba sirviendo una estufa, así que me enojé y yo vi que Rausch, mientras yo estaba luchando porque me prendiera una estufa, estaba ayudando a otra participante. Entonces, sentí celos, no quería que ayudara a otras”, añadió Taguado.

¿Qué dijo Jorge Rausch sobre el enojo que sintió Valentina Taguado?

Sin duda, las palabras de Valentina dividieron múltiples comentarios a través de las diferentes plataformas digitales, quienes recordaron uno de los capítulos en el que Valentina enfrentó una serie de problemas con la estufa.

Así también, Rausch no tardó en expresarse al respecto tras las confesiones que hizo Valentina Taguado en el programa:

Esto dijo Rausch tras el enojo de Valentina Taguado en un reto. | Foto: Canal RCN

“No me acuerdo de la estufa, pero a mí me gusta eso, está bien. Fue un buen momento, pero yo creo que a ustedes, esa experiencia les gusta. Es que la idea de ese capítulo es que ustedes experimenten lo que pasa en una cocina de verdad. Entonces, quiero que se sientan en una de verdad, pues es un momento de gran experiencia”, expresó Rausch.

Desde luego, Rausch resaltó la gran participación de cada una de las finalistas, quienes se caracterizaron por su gran desempeño a lo largo de la décima temporada de MasterChef Celebrity.