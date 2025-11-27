Silvia de Dios, de La Sustituta, confiesa detalles de su experiencia en la serie: “Fue un sueño”

Silvia de Dios, integrante del elenco de La Sustituta, compartió detalles sobre el papel de Hilda y la forma en que este personaje se relaciona con la audiencia. La actriz destacó que su rol en la producción plantea un puente entre los espectadores y la información que todavía no han logrado interpretar dentro de la trama.

¿Qué representa Silvia de Dios en La Sustituta?

Durante una entrevista en Buen día, Colombia, Silvia de Dios explicó que Hilda, su personaje, actúa como un punto de equilibrio a lo largo de la trama. Aseguró que, dentro de la historia, su personaje tiene la intención de aportar a quienes atraviesan una situación compleja.

La producción se desarrolla en un espacio en el que los personajes muestran conflictos emocionales, decisiones complejas y relaciones tensas. En ese contexto, Silvia afirma que Hilda no funciona como una vecina que se entromete sin sentido, sino como un personaje que busca contribuir y observar con claridad las situaciones del entorno.

La actriz también afirmó que Hilda es lo que conecta al público con aquello que todavía no han visto:

“Soy lo que liga al televidente con lo que no ha logrado ver en la novela”, comentó.

Así mismo, destacó que, a través de la neutralidad del personaje, se convierte en una guía que invita al espectador a preguntarse: “¿cayeron en cuenta de esto?”.

¿Cuáles fueron los retos de Silvia de Dios en La Sustituta?

La actriz compartió que el principal reto fue mantener la neutralidad. Explicó que tuvo escenas con actrices que representaban grandes picos emocionales en la historia, por lo cual debía mantenerse tranquila y evitar que esta energía intensa la desviara de la esencia de su personaje.

El manejo psicológico de los personajes en la serie puede generar desgaste. Silvia detalló que este tipo de papeles implica sostener emociones intensas, pero en su caso la dificultad radicó en preservar un punto medio frente a los extremos de los demás roles. Mantenerse serena fue la clave para mantener la coherencia del personaje.

También expresó que el género de suspenso plantea un ejercicio distinto para el elenco. No solo requiere atención al guion, sino también una lectura de las reacciones que se generan. La actriz señaló que uno de los elementos más importantes de La Sustituta es que no se puede predecir lo que pasará en los capítulos posteriores.

¿Cuándo y dónde puedo ver La Sustituta?

La Sustituta, serie producida por Estudios RCN, ya está disponible para revelar sus secretos. Desde el 26 de noviembre a las 8:00 p. m., los espectadores pueden verla en Canal RCN o en la app del canal, donde los primeros episodios ya han generado conversación entre los fans del suspenso televisivo.

La Sutituta se estrenó el 26 de noviembre a las 8:00 p. m. en el Canal RCN / (Foto del Canal RCN)

La historia cuenta con un elenco reconocido, lo que ha elevado aún más la expectativa. Entre los nombres que destacan se encuentran:

Majida Issa

Geraldine Zivic

Juan Fernando Sánchez

Julián Román

Silvia de Dios

Juan Fernando Sánchez

Katherine Vélez

Luis Eduardo Arango

Carmenza Gómez

José Narváez

Andrés Suárez

Roberto Cano

Los primeros avances de La Sustituta muestran el tono de misterio que dominará la serie y ofrecen una primera mirada a la relación entre la Casa Urquijo y la clínica Veracruz. Estas imágenes iniciales han logrado que la producción se posicione como un esperado regreso del suspenso a la televisión nacional.