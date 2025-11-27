Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Jawy Méndez, ex de Manelyk, se casó en secreto con modelo colombiana y explicó por qué

El influencer ex de Manelyk, explicó por qué mantuvo su boda en secreto y confesó que aún planean una ceremonia religiosa.

Jawy Méndez, ex de Manelyk, se casó
Jawy Méndez sorprende al revelar que se casó hace meses y explica por qué nadie lo sabía. (Fotos: Canal RCN y Freepik)

El nombre de Jawy Méndez volvió a posicionarse entre las principales tendencias tras revelar un hecho que tomó por sorpresa a sus seguidores: el influencer y cantante está legalmente casado desde hace varios meses con la modelo y empresaria colombiana Daniela Loaiza.

¿Cuándo se casó Jawy Méndez y por qué lo mantuvo en secreto?

La noticia se conoció de forma pública a través de una reciente entrevista, donde por primera vez habló abiertamente sobre esta etapa de su vida personal.

El exintegrante de Acapulco Shore compartió que la boda civil se realizó de manera completamente privada, sin anuncios en redes sociales, sin eventos públicos y con un círculo muy reducido de invitados.

La revelación generó impacto debido al historial mediático del también influencer, quien durante años mantuvo su vida sentimental bajo constante exposición cuando sostuvo una relación con Manelyk.

Jawy Méndez, ex de Manelyk, se casó
Jawy Méndez sorprende al revelar que se casó hace meses y explica por qué nadie lo sabía. (Foto: Freepik)

Durante su participación en el programa El Mitangrit, Jawy Méndez explicó que el enlace ocurrió hace aproximadamente ocho meses en donde asistieron solo familiares y personas cercanas.

El creador de contenido aseguró que la decisión de mantener el matrimonio fuera del ojo público fue completamente consciente.

De acuerdo con sus palabras, su intención principal fue proteger a su ahora esposa del impacto que puede generar la exposición digital.

Reconoció que sus relaciones pasadas estuvieron marcadas por episodios de presión mediática, comentarios negativos y una constante vigilancia en redes sociales.

¿Habrá boda religiosa entre Jawy Méndez y Daniela Loaiza?

Jawy destacó que Daniela tiene una personalidad reservada y que no disfruta estar frente a las cámaras. Afirmó que incluso cuando aparecen juntos en videos o contenidos digitales, suele ser por su insistencia y no por iniciativa de ella.

Aunque ya existe un vínculo legal, el artista señaló que ambos contemplan realizar una ceremonia religiosa en el futuro.

Jawy Méndez, ex de Manelyk, se casó
Jawy Méndez sorprende al revelar que se casó hace meses y explica por qué nadie lo sabía. (Foto: Canal RCN)

Sin embargo, dejó claro que no se trata de un proyecto inmediato, ya que prefieren avanzar con calma y decidir cuándo será el momento adecuado para compartir ese acontecimiento con un círculo más amplio de personas.

Por ahora, la pareja se ha enfocado en su vida en común, lejos de los reflectores y con una dinámica más discreta.

