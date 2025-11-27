Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Valentina Taguado hizo confesión inesperada tras perder MasterChef: ¿Se va a rapar la cabeza?

Valentina Taguado sorprendió a sus seguidores con una confesión inesperada tras perder MasterChef Celebrity Colombia.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Valentina Taguado dijo que pensó en raparse tras MasterChef
Valentina Taguado revela que pensó en raparse tras perder en MasterChef Celebrity. (Foto: Canal RCN)

Luego de la emocionante final de MasterChef Celebrity Colombia, Valentina Taguado hizo una confesión en ¿Qué hay pa’ dañar? que dejó a más de uno sorprendido.

¿Valentina Taguado dijo que se iba a rapar tras perder MasterChef Celebrity Colombia?

En una conversación entre Andrés Torres y Valentina Taguado sobre la final, la locutora dio detalles de lo que preparó para la final y cómo se preparó para el esperado reto.

Valentina Taguado dijo emocionada que, aunque el programa se acabó, comentó: “Mañana me pinto el pelo”.

Andrés Torres le preguntó directamente si se raparía la mitad de la cabeza, a lo que Valentina reaccionó emocionada: “No puede ser, yo dije lo mismo anoche… me rapo a lo Britney Spears” dijo entre risas.

Claro que no podían faltar las ocurrencias del humorista, quien añadió “y media cara tapada”, generando risas entre los dos presentadores.

Valentina Taguado dejó claro que para ella la final le gustó mucho: “Yo amo MasterChef, yo amo esa producción”.

¿Cómo reaccionó Valentina Taguado tras perder MasterChef?

La locutora y presentadora de ¿Qué hay pa’ dañar? dejó claro que, aunque la experiencia fue increíble, se mostró con cara de ‘puchero’ de tristeza al no ganar el anhelado premio y trofeo de MasterChef.

Sin embargo, recordó conmovida que su postre estuvo inspirado en su abuelita, quien falleció en medio de las grabaciones del programa. Todos sus familiares viajaban para probar el famoso sancocho de su abuela, y su postre era una combinación de esas raíces familiares con las que ella había crecido.

Además, confesó que solo lo había ensayado la noche anterior para presentarlo en la competencia. También hizo una acotación sobre una práctica ancestral llamada “mambear”, utilizada por algunos pueblos indígenas en Colombia.

Por último, reveló otros detalles sobre la reacción que tenían los chefs al probar los platos de la final, algo que ellas no conocían y no tenían idea de cómo le había ido en la final, que se dieron cuenta en la emisión del capítulo final en donde Violeta Bergonzi salió ganadora de la competencia.

 

