IA deja en shock al crear imagen extremadamente real y se hace viral: "Nadie puede diferenciarlas"

Se mejoró una herramienta con IA que sorprendió por la calidad con la que puede crear una imagen y ahora confunde a los internautas.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
IA
IA deja en shock al crear imagen extremadamente real y se hace viral: "Nadie puede diferenciarlas" | Foto de Freepik.

Para nadie es un secreto que la innovación tecnológica es algo que rodea a la humanidad. Con los avances y las creaciones, muchos están a favor y en contra de varias alternativas, entre ellas la inteligencia artificial (IA).

¿Qué está ocurriendo con la IA?

La IA ha venido evolucionando. Lo que comenzó como la posibilidad de interactuar con un chatbot, se convirtió en algo mucho más preciso. Hay usuarios que buscan soluciones e incluso dudan de su propia existencia por las respuestas que genera la herramienta tecnológica.

Además, otro de los puntos que marcó un antes y un después se dio cuando la IA comenzó a generar imágenes, fotografías o instantáneas que causaron revuelo. Por ello, se hizo viral una imagen creada con el campo de informática debido a lo extremadamente real que se ve, hasta el punto en el que internautas aseguraron que ya no saben en qué o incluso en quién creer.

IA, inteligencia artificial
La IA brinda la opción de crear imágenes | Foto de Freepik.

La competencia entre las inteligencias artificiales es algo que está tomando presencia en la tecnología. A partir de esto, los cerebros detrás buscan superarse cada vez más con el objetivo de que los usuarios sean fieles y por ende prefieran usar una IA por encima de la otra.

¿Cuál es la imagen extremadamente real que creó la IA?

Google tiene una IA que se llama Nano Banana, la cual permite crear imágenes con base en instrucciones de texto que se le da. Quienes la utilizan dice que su resolución es llamativa.

Ante esto, resulta que hace poco salió Banana Pro y fue cuando se viralizó debido a que ahora el aspecto de las imágenes son más realistas, razón por la que los usuarios digitales manifestaron su confusión.

Cientos de reacciones comenzaron a aparecer en redes sociales, especialmente en X, antes Twitter, en las que los internautas quedaron en shock porque la credibilidad se está poniendo en duda, ya que actualmente por la calidad que puede tener una imagen ya no se sabe si efectivamente lo hizo la IA o se trata de un caso de la vida real. "Nadie puede diferenciarlas", se lee.

A continuación, las reacciones con la imagen de la IA:

