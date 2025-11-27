Jorge Rausch sorprende al revelar que ha vivido más de 10 finales de MasterChef, ¿por qué?

Se acabó MasterChef Celebrity 2025. Después de decenas de retos, la ganadora de la temporada de 10 años del programa de cocina del Canal RCN fue la presentadora Violeta Bergonzi.

Como es común, uno de los rostros principales de MasterChef es el chef Jorge Rausch, quien no solo se popularizó por el 'cachete' que le daba a las celebridades, también por su sentimentalismo.

¿Cuántas finales de MasterChef ha vivido el chef Jorge Rausch?

Desde el principio de MasterChef en Colombia, Jorge Rausch ha estado en el formato culinario que une a las familias.

Los seguidores y televidentes han sido testigos de la evolución del experto de la alta cocina. Además, se prensaría que ha vivido 10 finales de MasterChef, pero resulta que son más.

Jorge Rausch ingresando a la gran final de MasterChef Celebrity 2025 | Foto del Canal RCN.

Jorge Rausch se sinceró a través de un video en el que dio a conocer que con el último capítulo de MasterChef Celebrity 2025, sumó 19 finales.

Lo anterior se debe a que el chef también hace parte de otras competencias, como, por ejemplo, MasterChef Ecuador.

"Esta temporada número 10 fue muy linda, la entrada de Belén fue especial; un buen complemento para nosotros", expresó Jorge Rausch.

¿Qué hace Jorge Rausch tras MasterChef Celebrity 2025?

Por otra parte, el especialista culinario resaltó que tras terminarse MasterChef es de los que no extraña nada, pues el programa se graba durante cuatro meses seguidos. Sin embargo, con el paso de los días comienza a hacerle falta Nicolás de Zubiría y Claudia Bahamón.

"Después de un par de meses estoy en MasterChef Ecuador", reveló.

El chef Jorge Rausch también hace parte de MasterChef Ecuador | Foto del Canal RCN.

En adición, habló sobre las finalistas de MasterChef Celebrity 2025. De acuerdo con Rausch: Valentina Taguado, Violeta Bergonzi, Alejandra Ávila y Carolina Sabino eran las indicadas para llegar a este punto de la competencia.

Luego del video compartido por el reconocido chef, muchos seguidores se preguntan si el próximo año 2026 volverá MasterChef.

Por el momento, no hay información que corrobore si el programa gastronómico vuelve con una nueva temporada en el Canal RCN. Lo que sí se debe decir es que este año 2025 la competencia fue de las más reñidas a lo largo de las diferentes ediciones.