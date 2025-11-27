Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Jorge Rausch sorprende al revelar que ha vivido más de 10 finales de MasterChef, ¿por qué?

Tras terminarse MasterChef Celebrity 2025, Jorge Rausch compartió una que otra curiosidad que llamó la atención.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Jorge Rausch
Jorge Rausch sorprende al revelar que ha vivido más de 10 finales de MasterChef | Foto del Canal RCN.

Se acabó MasterChef Celebrity 2025. Después de decenas de retos, la ganadora de la temporada de 10 años del programa de cocina del Canal RCN fue la presentadora Violeta Bergonzi.

Como es común, uno de los rostros principales de MasterChef es el chef Jorge Rausch, quien no solo se popularizó por el 'cachete' que le daba a las celebridades, también por su sentimentalismo.

Artículos relacionados

¿Cuántas finales de MasterChef ha vivido el chef Jorge Rausch?

Desde el principio de MasterChef en Colombia, Jorge Rausch ha estado en el formato culinario que une a las familias.

Los seguidores y televidentes han sido testigos de la evolución del experto de la alta cocina. Además, se prensaría que ha vivido 10 finales de MasterChef, pero resulta que son más.

Jorge Rausch
Jorge Rausch ingresando a la gran final de MasterChef Celebrity 2025 | Foto del Canal RCN.

Jorge Rausch se sinceró a través de un video en el que dio a conocer que con el último capítulo de MasterChef Celebrity 2025, sumó 19 finales.

Lo anterior se debe a que el chef también hace parte de otras competencias, como, por ejemplo, MasterChef Ecuador.

Artículos relacionados

"Esta temporada número 10 fue muy linda, la entrada de Belén fue especial; un buen complemento para nosotros", expresó Jorge Rausch.

¿Qué hace Jorge Rausch tras MasterChef Celebrity 2025?

Por otra parte, el especialista culinario resaltó que tras terminarse MasterChef es de los que no extraña nada, pues el programa se graba durante cuatro meses seguidos. Sin embargo, con el paso de los días comienza a hacerle falta Nicolás de Zubiría y Claudia Bahamón.

"Después de un par de meses estoy en MasterChef Ecuador", reveló.

Jorge Rausch
El chef Jorge Rausch también hace parte de MasterChef Ecuador | Foto del Canal RCN.

En adición, habló sobre las finalistas de MasterChef Celebrity 2025. De acuerdo con Rausch: Valentina Taguado, Violeta Bergonzi, Alejandra Ávila y Carolina Sabino eran las indicadas para llegar a este punto de la competencia.

Artículos relacionados

Luego del video compartido por el reconocido chef, muchos seguidores se preguntan si el próximo año 2026 volverá MasterChef.

Por el momento, no hay información que corrobore si el programa gastronómico vuelve con una nueva temporada en el Canal RCN. Lo que sí se debe decir es que este año 2025 la competencia fue de las más reñidas a lo largo de las diferentes ediciones.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Reacciones al estreno de La Sustituta Producciones RCN

La Sustituta desata furor en su estreno: los memes y reacciones que dejó su primer capítulo

El estreno de La Sustituta fue tendencia en redes sociales y su primer capítulo dejó múltiples reacciones y comentarios: "El suspenso volvió".

Los actores de La Sustituta compartieron sus retos emocionales Producciones RCN

Los actores de La Sustituta hablan de las escenas que más los desafiaron: retos, emociones y tensión

Los actores de La Sustituta compartieron los retos emocionales y de interpretación que enfrentaron durante las grabaciones.

Andrés Torres, el humorista que llega a las mañanas de ¿Qué hay pa’ dañar? Producciones RCN

Él es Andrés Torres, el humorista que llegó a las mañanas de ¿Qué hay pa’ dañar?

Andrés Torres es un comediante colombiano marcado por el humor cotidiano y ahora asume un nuevo reto como presentador.

Lo más superlike

Sara Corrales revela su embarazo con emotivo mensaje a su bebé Sara Corrales

Sara Corrales conmovió con inesperado anuncio sobre su embarazo: “bienvenido, hij@”

Tras 15 días de anunciar su primer embarazo, Sara Corrales le dio oficialmente la bienvenida a su bebé con tierna publicación.

Beele con su hijo Beéle

Beéle presumió su reencuentro con uno de sus hijos, así lo mostró

IA Tecnología

IA deja en shock al crear imagen extremadamente real y se hace viral: "Nadie puede diferenciarlas"

Luisa Fernanda W y su estilo Luisa Fernanda W

¿Cómo encontrar mi estilo?, Luisa Fernanda W reveló lo que hizo ella y ofreció consejo

El mensaje de Eugenio Derbez para Aislinn tras la muerte de Gabriela Michel Eugenio Derbez

Eugenio Derbez rompe el silencio tras la muerte de Gabriela Michel y envía un mensaje a Aislinn