Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Carolina Gaitán compartió desagradable experiencia con una sustancia en un set de grabación

Carolina Gaitán reveló que vivió un incómodo momento con una sustancia mientras trabajaba en un set de grabación.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Carolina Gaitán contó el momento que la hizo temer por su seguridad durante una escena
Carolina Gaitán reveló la aterradora experiencia que vivió con una sustancia psicoactiva en pleno rodaje. (Foto Canal RCN).

La reconocida actriz colombiana Carolina Gaitán sorprendió al relatar una aterradora experiencia durante un rodaje: mientras debía simular el consumo de mar1hu4na, un error de un compañero hizo que ella fumara de verdad.

Artículos relacionados

¿Cuál fue la desagradable experiencia que Carolina Gaitán vivió con la mar1hu4na?

Por medio de un video compartido en su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Carolina Gaitán relató una desagradable y aterradora experiencia durante las grabaciones de una película en la que está participando.

El error en una grabación que llevó a Carolina Gaitán a vivir un momento angustiante con una sustancia psicoactiva
El inesperado incidente con una sustancia psicoactiva que dejó marcada a Carolina Gaitán en un set. (Foto Canal RCN).

Según comentó, en una escena en específico su personaje debía simular el consumo de mar1hu4na junto con otro compañero del set. Sin embargo, la actriz había sido enfática con la producción en que ella no probaría esta sustancia de manera literal, sino que utilizaría un cigarrillo falso, mientras que su compañero no tuvo inconveniente en hacerlo de verdad.

Artículos relacionados

“Yo les dije: específicamente a mí por favor no me den, porque mi cerebro reacciona supremamente mal al THC”.

Durante el rodaje, hubo un error al manipular el producto y esta persona terminó pasándole a Carolina el cigarrillo real, lo que ocasionó que la actriz se viera envuelta en una situación bastante incómoda al sufrir los efectos de la sustancia.

“Resulta que efectivamente a mí, arte me hizo un cigarro de tabaco… Durante la escena, al parecer, mi compañero se confundió y me pasó el cigarro de mar1hu4na. Como todo olía a mar1hu4na yo asumí que estaba fumando tabaco, pero que era el olor a mar1hu4na de lo que él estaba fumando”.

La actriz comentó que, tras consumir el cigarro, comenzó a sentirse confundida y alterada, lo que la llevó a entrar en pánico, angustia, paranoia e hipersensibilidad extrema.

¿Cómo reaccionó la producción ante el descuido con Carolina Gaitán?

Carolina Gaitán comentó que, aunque sí hubo un error durante la grabación de la escena, la producción tomó las medidas necesarias para proteger su integridad y evitar que la situación se convirtiera en algo más grave.

“Gracias a la producción por protegerme, incidentes pasan, deseo que no le vuelva a pasar a nadie”.

Artículos relacionados

Además, aprovechó el momento para hacer un llamado de atención no solo al equipo del set, sino también a todas las personas que consumen estas sustancias, pidiéndoles que no jueguen con situaciones que puedan causar una mala experiencia a terceros.

“Este es un llamado de atención no solamente para el set, sino también a que nunca nadie le haga un chiste a otra persona que genere un estado alterado de conciencia sin su consentimiento”.

La alarmante situación que enfrentó Carolina Gaitán tras un incidente con una sustancia psicoactiva en set
La alarmante situación que enfrentó Carolina Gaitán tras un incidente con una sustancia psicoactiva en set. (Foto Canal RCN).
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Lorena Altamirano revela qué la inquieta en La casa de los famosos Talento nacional

Lorena Altamirano confesó cuál sería su mayor miedo en La casa de los famosos

Lorena Altamirano confesó cuál sería su mayor miedo en caso de llegar a ingresar a La casa de los famosos Colombia.

Mateo Varela en La casa de los famosos Colombia Mateo Varela

Mateo Varela viajó a Barranquilla y la experiencia lo marcó profundamente

La visita de Mateo Varela a Barranquilla lo conmovió profundamente al compartir con niños y niñas en condiciones vulnerables.

Aida Victoria Merlano es comparada con Anitta Aída Victoria Merlano

Compararon a Aida Victoria Merlano con Anitta por tener tantos novios, así reaccionó

La influenciadora Aida Victoria Merlano reaccionó luego de que la criticaran por sus relaciones amorosas.

Lo más superlike

Talento internacional

Falleció la diseñadora de modas de Lady Gaga y Rihanna: esto es lo que se sabe

La diseñadora que vistió a Lady Gaga y Rihanna falleció el 26 de noviembre, según confirmó su familia en un comunicado en redes.

Juliana Casali recordó un difícil momento de su vida La casa de los famosos

Juliana Casali, aspirante a La casa de los famosos, recordó un momento difícil de su vida

Shakira crea coreografía a ritmo de su canción para Zootopia 2 Shakira

Shakira causa sensación al bailar y crear coreografía de su canción en Zootopia 2: “Happy”

Paola Jara sobre Emilia Paola Jara

Paola Jara reveló que guardó células madre para su hija Emilia, ¿qué son y para qué sirven?

El mensaje de Eugenio Derbez para Aislinn tras la muerte de Gabriela Michel Eugenio Derbez

Eugenio Derbez rompe el silencio tras la muerte de Gabriela Michel y envía un mensaje a Aislinn