Carolina Gaitán compartió desagradable experiencia con una sustancia en un set de grabación

La reconocida actriz colombiana Carolina Gaitán sorprendió al relatar una aterradora experiencia durante un rodaje: mientras debía simular el consumo de mar1hu4na, un error de un compañero hizo que ella fumara de verdad.

¿Cuál fue la desagradable experiencia que Carolina Gaitán vivió con la mar1hu4na?

Por medio de un video compartido en su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Carolina Gaitán relató una desagradable y aterradora experiencia durante las grabaciones de una película en la que está participando.

El inesperado incidente con una sustancia psicoactiva que dejó marcada a Carolina Gaitán en un set. (Foto Canal RCN).

Según comentó, en una escena en específico su personaje debía simular el consumo de mar1hu4na junto con otro compañero del set. Sin embargo, la actriz había sido enfática con la producción en que ella no probaría esta sustancia de manera literal, sino que utilizaría un cigarrillo falso, mientras que su compañero no tuvo inconveniente en hacerlo de verdad.

“Yo les dije: específicamente a mí por favor no me den, porque mi cerebro reacciona supremamente mal al THC”.

Durante el rodaje, hubo un error al manipular el producto y esta persona terminó pasándole a Carolina el cigarrillo real, lo que ocasionó que la actriz se viera envuelta en una situación bastante incómoda al sufrir los efectos de la sustancia.

“Resulta que efectivamente a mí, arte me hizo un cigarro de tabaco… Durante la escena, al parecer, mi compañero se confundió y me pasó el cigarro de mar1hu4na. Como todo olía a mar1hu4na yo asumí que estaba fumando tabaco, pero que era el olor a mar1hu4na de lo que él estaba fumando”.

La actriz comentó que, tras consumir el cigarro, comenzó a sentirse confundida y alterada, lo que la llevó a entrar en pánico, angustia, paranoia e hipersensibilidad extrema.

¿Cómo reaccionó la producción ante el descuido con Carolina Gaitán?

Carolina Gaitán comentó que, aunque sí hubo un error durante la grabación de la escena, la producción tomó las medidas necesarias para proteger su integridad y evitar que la situación se convirtiera en algo más grave.

“Gracias a la producción por protegerme, incidentes pasan, deseo que no le vuelva a pasar a nadie”.

Además, aprovechó el momento para hacer un llamado de atención no solo al equipo del set, sino también a todas las personas que consumen estas sustancias, pidiéndoles que no jueguen con situaciones que puedan causar una mala experiencia a terceros.

“Este es un llamado de atención no solamente para el set, sino también a que nunca nadie le haga un chiste a otra persona que genere un estado alterado de conciencia sin su consentimiento”.