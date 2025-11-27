Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Vanessa Pulgarín reveló por qué desfiló con traje de playa de una pieza en Miss Universo

Vanessa Pulgarín ha roto su silencio y ha revelado el motivo por el que desfiló en traje de playa de una sola pieza en Miss Universo.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Vanessa Pulgarín, Miss Universe Colombia, contó a sus fans por qué decidió desfilar en traje de playa de una sola pieza. (Foto: Lilian Suwanrumpha / AFP)

La Miss Universe Colombia, Vanessa Pulgarín, aclaró durante un en vivo a sus seguidores por qué, en la noche de elección de la nueva Miss Universo, decidió desfilar con un traje de playa de una sola pieza y no de dos.

¿Por qué Vanessa Pulgarín eligió un traje de playa de una sola pieza para su desfile en Miss Universo?

Vanessa Pulgarín recibió numerosas reacciones y críticas en redes sociales luego de desfilar con un traje de playa de una sola pieza durante la noche final de Miss Universo, celebrada en Tailandia, donde Fátima Bosch, representante de México, fue coronada como la nueva reina al llegar al grupo de 30 semifinalistas.

Sin embargo, ante las dudas e incertidumbres que generó su decisión, Miss Colombia apareció en un live de TikTok para contarle a sus seguidores el verdadero motivo por el que desfiló con ese traje de playa.

Vanessa Pulgarín, Miss Universe Colombia durante el desfile de traje de playa tras pasar al top 30 en Miss Universo 2025. (Foto: Lilian Suwanrumpha / AFP)

Según contó, el equipo de apoyo no sabía quiénes serían las 30 semifinalistas y, por lo tanto, ninguna candidata se había probado el traje de playa con anticipación. Una vez anunciado el top 30, los vestidos fueron asignados al azar.

Vanessa explicó que le correspondió un traje de dos piezas en tono vino tinto o rojo, pero finalmente no pudo usarlo.

¿Por qué Vanessa Pulgarín no usó un traje de playa de dos piezas para su desfile en Miss Universo?

La Miss Universe Colombia aclaró que, al probarse el traje de playa de dos piezas que tanto le había gustado, este le quedó demasiado grande y se le caía.

Pero cuando yo me puse ese vestido de playa pasaron dos cosas: primero me quedó demasiado grande, pero también me quedaba muy pequeño porque era muy delgadito", expresó.

Asimismo, explicó que, al ser la tercera candidata en salir a desfilar y en medio de la presión del momento, su equipo y ella notaron que en la mesa había quedado un traje de playa de estilo entero.

Aunque también le quedaba grande, decidió ponérselo, pero aclaró que a diferencia del anterior no se le caía.

Vanessa Pulgarín contó que tuvo inconvenientes con su traje de playa de dos piezas la noche final de Miss Universo 2025. (Foto: Canal RCN)

¿Las candidatas de Miss Universo pueden elegir qué traje de playa usar en el concurso?

La antioqueña de 34 años también reveló que ninguna candidata podía elegir el diseño del traje de playa que usaría.

Explicó que, al llegar al país sede, todas debían diligenciar un formulario en el que solo se les preguntaba si preferían desfilar con un traje de una pieza o de dos piezas.

Vanessa enfatizó en TikTok que siempre tuvo claro que su figura era ideal para lucir un traje de dos piezas; sin embargo, por las circunstancias ya explicadas, no pudo hacerlo en la noche final como hubiera querido.

