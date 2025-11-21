Vanessa Pulgarín conmovió con emotivas palabras tras quedar fuera del Top 5 de Miss Universo: "lo di todo"

Vanessa Pulgarín, quien llevó con orgullo la banda de Colombia en su pecho, compartió conmovedoras palabras a pocos minutos de haber culminado su participación en Miss Universo en la gala de coronación que se llevó a cabo en la noche del pasado jueves 20 de noviembre.

¿Cuáles fueron las primeras palabras de Vanessa Pulgarín tras su participación en Miss Universo?

Tras culminar la representación del país, la joven antioqueña envío un sentido mensaje de agradecimiento a cada una de las personas que, junto a ella, soñaron en grande y confiaron en que tenía todo para traerse la tercera corona.

"Un saludo a todos los colombianos, esta mujer paisana los puso a soñar a vibrar con la corona, de verdad hice una excelente representación, lo di todo hasta el final, me siento feliz, orgullosa", señaló con evidente satisfacción por el trabajo realizado en Tailandia.

Así mismo, la antioqueña no perdió la oportunidad para expresar todo su cariño por todo el apoyo que recibió a lo largo de estos 21 días en los que brilló de principio a fin en cada una de sus apariciones, "y solo me queda decirles, gracias y los amo, los tengo en mi corazón", comentó.

Así reaccionó Vanessa Pulgarín tras no lograr la corona en Miss Universo. Foto | Lillian Suwanrumpha.

¿Cómo reaccionó Vanessa Pulgarín tras su derrota en Miss Universo?

Además de sus declaraciones a Noticias RCN, la modelo paisa publicó un emotivo post en su cuenta oficial de Instagram, en donde conmovida y agradecida, aseguró no tener las suficientes palabras para abarcar todo lo que siente su corazón por cada muestra de respaldo recibida en este bonito proceso.

Y no solo eso, también aprovechó para hacer énfasis en todo lo que se lleva de su participación, "me llevo aprendizajes, amistades, crecimiento y una certeza profunda: vale la pena creer, trabajar y amar lo que uno hace".

¿A qué posición llegó Vanessa Pulgarín en la gala de coronación de Miss Universo?

Vanessa, quien desde que puso un pie en territorio tailandés demostró su fuerza y ambición por llevarse la corona, no pasó desapercibida en ningún momento, pues gracias a su impecable desempeño en cada una de las actividades previas a la coronación, se convirtió en una de las grandes favoritas de la edición, no solo por su innegable belleza, sino también por su don para conectar con las personas.

Vanessa Pulgarín agradeció el apoyo tras su participación en Miss Universo. Foto | Canal RCN.

En la velada de coronación, Pulgarín consiguió, en un primer momento, ser parte del grupo de las 30 seleccionadas y más tarde, llegar al grupo de las 12 finalistas, sin embargo, su camino por la corona se terminó al no ser llamada al anhelado top 5.