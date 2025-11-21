Belinda y Cazzu, exparejas de Nodal, se encontraron cara a cara en evento: así reaccionaron

Los nombres de las cantantes Belinda y Cazzu se han apoderado de las tendencias en las últimas horas luego de su primer encuentro cara a cara tras toda la polémica que vivieron con Christian Nodal.

¿Cómo fue el encuentro de Belinda y Cazzu en evento público?

Belinda y Cazzu fueron invitadas al evento Men of the Year de GQ, el pasado jueves 20 de noviembre, en Ciudad de México.

Este evento fue propicio para que ambas artistas se encontraran cara a cara por primera vez y se conocieran tras toda la polémica en la que se les involucró meses atrás.

Justamente, este encuentro era el más esperado de la noche y los periodistas a la llegada de ambas no desaprovecharon la oportunidad para preguntarles por sus sensaciones antes encontrarse.

Precisamente, Cazzu había dejado claro que quería conocerla y que estaba expectante por ese momento.

“Es la primera vez que la voy a ver y espero que nos conozcamos”.

Belinda y Cazzu se conocieron en persona. (Fotos AFP)

¿Cómo reaccionaron Belinda y Cazzu al conocerse?

El esperado momento llegó en el evento Men of the Year de GQ y la artista mexicana y la argentina se encontraron en medio de todo el evento.

Para sorpresa de muchos el encuentro de ambas artistas fue bastante cortés y amable, siendo Cazzu la primera en dejarse ver sonriente y amigable al cruzar miradas.

Ambas se saludaron con efusividad y hablaron por unos minutos, mostrándose sonrientes y empáticas, tanta fue su conexión que, hasta se tomaron unas fotografías. Con este encuentro ambas pusieron fin a los rumores de una posible enemistad.



Precisamente, tras este encuentro muchos de sus seguidores se ilusionan con una posible colaboración de ambas artistas, algo que sería 'épico' para muchos de sus fans por todo el revuelo que vivieron con Nodal.

¿Por qué Christian Nodal terminó con Belinda y Cazzu?

Christian Nodal primero mantuvo una relación con Belinda desde 2020 hasta mediados de 2022, con quien llegó a comprometerse. Aunque hasta el momento no se sabe las razones de su ruptura, tuvieron una fuerte polémica por un tema de dinero.

Tras su relación con Belinda, Nodal empezó una relación con la argentina Cazzu, con quien tuvo a su única hija, Inti, quien tiene 2 años.

Sin embargo, tras anunciar su ruptura con Cazzu, Nodal empezó a los pocos días una relación con su ahora esposa, Ángela Aguilar.