¿Juliana Calderón confirmó su relación con Juan David Tejada? Video sería la prueba

Juliana Calderón ha vuelto a encender los rumores de una posible relación con Juan David Tejada, expareja de Aida Victoria Merlano, tras una curiosa respuesta que dio cuando le preguntaron por él.

¿Juliana Calderón y Juan David Tejada, ex de Aida Merlano, son pareja?

En el último mes Juliana Calderón y Juan David Tejada han sido asociados a nivel sentimental luego de ser captados en un gimnasio.

La influenciadora y el conocido 'agropecuario' sembraron la duda en sus fans de si estaban empezando una relación sentimental o si solo se trataba de una amistad.

Precisamente, días atrás, la creadora de contenido confirmó que estaba en una relación sentimental y hasta se dejó ver de viaje junto al que sería su pareja, eso sí, no dejó ver su rostro.

Estas fotos generaron dudas en sus fans y aunque no se había vuelto a asociar con Tejada, la hermana de Yina Calderón volvió a avivar los rumores en las últimas horas con una respuesta sobre su vínculo con él.

Juliana Calderón reveló que ya conoció al hijo de Juan David Tejada. (Fotos Canal RCN y Freepik)

¿Qué respondió Juliana Calderón cuando le preguntaron por Juan David Tejada?

Juliana Calderón abrió un espacio de preguntas en su cuenta de Instagram recientemente en donde les dio la oportunidad a sus seguidores de indagarle sobre cualquier aspecto en su vida.

Como era de esperarse el tema de Juan David Tejada saltó a la mesa y un internauta le preguntó de manera directa sobre su aparente relación sentimental con él.

Ante la pregunta, Juliana rompió el silencio y aseguró que su relación con él iba de la mejor manera y que ya había conocido a su hijo Emiliano.

Además, la influenciadora aseguró que quiere que Yina Calderón lo conozca cuando vuelva del reality de República Dominicana.

“Bien, ya conocí su familia, su bebé Emiliano… esperando que mi hermana salga para presentárselo".

¿Qué ha dicho Juan David Tejada sobre su aparente relación con Juliana Calderón?

Esta respuesta de Juliana Calderón ha sorprendido a sus seguidores, ya que para muchos fue como una confirmación que sí está ennoviada con él.

No obstante, algunos de los internautas creen que Juliana solo fue irónica ante la pregunta de su seguidores y que solo estaría desviando la atención sobre la verdadera identidad de su pareja.

Cabe resaltar que, hasta el momento Juan David Tejada no se ha pronunciado para confirmar o desmentir las declaraciones de Juliana Calderón.