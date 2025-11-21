Paola Jara reveló cómo son sus noches ahora como mamá primeriza

Paola Jara, una de las artistas más queridas del género popular, vive una etapa completamente nueva y llena de emociones, su llegada a la maternidad.

¿Qué compartió Paola Jara en sus redes sociales?

A través de sus historias en Instagram, la cantante quiso abrir un espacio para compartir cómo han sido sus primeros días como mamá primeriza, revelando detalles del proceso de lactancia y mostrando imágenes que rápidamente despertaron ternura y admiración entre sus seguidores.

En sus publicaciones, la artista enseñó una fotografía de varios biberones con el preciado calostro, ese líquido dorado que se produce durante los primeros días y que es considerado el alimento más nutritivo y protector para un recién nacido.

¿Cómo está viviendo Paola Jara la etapa de mamá primeriza?

Los primeros días después del nacimiento de un bebé suelen estar llenos de descubrimientos, emociones y una mezcla constante de aprendizaje, y para Paola Jara no ha sido diferente.

Paola Jara compartió detalles de sus primeros días como mamá de Emilia. | Fotos: Canal RCN, Buen Día, Colombia y Freepik

La cantante ha demostrado que quiere vivir esta etapa con total entrega, enfocándose en el bienestar de su bebé y adaptándose a los cambios que trae la maternidad.

Mostrar el calostro fue una manera de compartir su orgullo por este primer logro en la lactancia, un proceso que para muchas mujeres puede ser retador, pero profundamente significativo.

¿Por qué el calostro es tan importante en los primeros días de vida de un recién nacido?

El calostro, conocido como “oro líquido”, es la primera forma de leche materna que produce el cuerpo y es esencial para el bebé, contiene proteínas, anticuerpos y nutrientes clave para fortalecer el sistema inmunológico del recién nacido.

Así son las noches de Jessi Uribe y Paola Jara desde el nacimiento de Emilia. | Foto: Buen Día, Colombia

Que Paola Jara decidiera mostrar este proceso no solo generó ternura, sino que también abrió una conversación sobre la lactancia y la importancia de este alimento en los primeros días.

Muchas seguidoras aprovecharon el momento para compartir sus propias experiencias, creando una comunidad alrededor del tema de la maternidad y reforzando la importancia del apoyo entre madres durante esta etapa.