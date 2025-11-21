Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
La Segura le respondió a Samantha Correa, mujer trans vinculada con Blessd: "Habló de mí"

La Segura intervino en la disputa entre Blessd y Pirlo al responderle a Samantha Correa, mujer trans vinculada con el paisa.

Las redes sociales no han dejado de vibrar con la polémica entre Blessd y Pirlo.

Cada publicación, cada tiradera y cada indirecta se convierten en tema de conversación para miles de seguidores que siguen atentos cada movimiento de los artistas.

En medio de este revuelo, una nueva voz se unió al debate: la creadora de contenido y exparticipante de La casa de los famosos, La Segura.

¿Cómo se desató la controversia entre Blessd y Pirlo?

El enfrentamiento entre el cantante paisa y el caleño comenzó con fuertes acusaciones y se trasladó rápidamente al terreno musical.

Pirlo lanzó su tiradera “El ficticio”, en la que mencionó a Samantha Correa, mujer trans que vinculó con Blessd, generando comentarios inmediatos en redes sociales.

Blessd respondió con “Hijo mío”, dejando claro que no se quedaría callado y alimentando aún más la disputa.

¿Qué dijo La Segura sobre Samantha Correa, mujer trans que relacionan con Blessd?

Fue en este contexto que La Segura decidió reaccionar desde sus historias de Instagram.

Fue en este contexto que Samantha Correa mencionó a La Segura, preguntándose qué tienen ellas que la gente sí les ve y a ella no. Ese comentario no pasó desapercibido y La Segura decidió responder.

Con su tono irónico, La Segura afirmó que Samantha debería preguntarse qué tiene ella que Samantha no.

“Habló de mí”, expresó La Segura en su publicación.

La Segura agregó que, en su opinión, Samantha es divina: tiene buena cara, buen cuerpo y buen cabello, aunque bromeó diciendo que le faltan unas buenas pestañas, comentario que generó risas entre los internautas.

Además, aclaró que nunca le sirvió de “colchón” a nadie, desmarcándose de las insinuaciones que Pirlo lanzó contra Blessd.

Mientras tanto, la polémica entre Blessd y Pirlo sigue escalando. Ambos han lanzado tiraderas tocando temas personales y se han dedicado mensajes directos en sus cuentas, manteniendo a los seguidores del género urbano expectantes sobre lo que pueda suceder.

La tensión crece y la pregunta que ronda entre los fanáticos es si Blessd y sus compañeros del trap de Medellín seguirán respondiendo a las provocaciones de Pirlo.

