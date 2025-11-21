Samantha Correa, mujer trans vinculada a Blessd, lanza indirecta: “Lo hice dejar a la mujer por mí”

Las redes sociales se han convertido en el escenario perfecto para que los artistas de la música urbana midan fuerzas.

Blessd es relacionado con Samantha Correa tras la "tiradera" de Pirlo. (Foto de Rodrigo Varela/AFP)

Entre indirectas, publicaciones y “tiraderas”, la tensión entre el cantante caleño Pirlo y el cantante paisa Blessd sigue escalando, sobre todo, por una mujer trans llamada Samantha que Pirlo relaciona con Blessd.

¿Cómo empezó el enfrentamiento entre Blessd y Pirlo?

Recordemos que todo comenzó porque el mánager de Pirlo denunció a Blessd y su equipo tras las pérdidas de unas joyas en medio del rodaje de un video musical, hecho que actualmente está siendo investigado por las autoridades.

Ese episodio legal comenzó la rivalidad entre ambos artistas y que pronto se trasladó a las redes sociales y el terreno musical.

Pirlo decidió responder con música y lanzó la tiradera titulada “El ficticio”, en la que incluyó referencias directas a la vida personal de Blessd.

En la canción, incluso mencionó a una mujer trans con la que, según él, el paisa habría tenido un romance.

Blessd no tardó en reaccionar asegurando en sus redes que sus gustos están bien definidos y que todo lo dicho era invento de Pirlo.

Además, contraatacó con su propia tiradera llamada “Hijo mío”, intensificando la disputa y generando aún más expectativa entre los fanáticos del género.

¿Qué papel juega Samantha Correa en el enfrentamiento de Pirlo y Blessd?

Samantha Correa, creadora de contenido, apareció en escena. En su cuenta de Instagram compartió varias historias que los internautas interpretaron como indirectas hacia Blessd.

En una de ellas se le ve en su habitación, mirando a la cámara con tono burlón y acompañando la escena con un mensaje que muchos consideraron un dardo directo al cantante paisa.

“Lo hice dejar a la mujer por mí y luego le dejé de hablar”, escribió Samantha en su publicación.

La publicación avivó aún más las especulaciones que rodean la disputa entre Pirlo Y blessd.

Mientras algunos usuarios aseguran que Samantha solo buscaba llamar la atención, otros creen que sus palabras tienen un trasfondo más profundo dentro de la polémica.

Y es que, el enfrentamiento entre los cantantes de Medellín y Cali no parece tener un fin cercano.

Pirlo ha retado a otros artistas del trap de Medellín, mencionando a Kriss R, compañero de Blessd y figura emergente del género.

Sin embargo, el trapero no ha respondido, pero la comunidad de la escena urbana espera que Kriss R saque su tiradera para Pirlo.

Con cada nueva publicación, la disputa crece y se convierte en un espectáculo que mezcla música, redes sociales y procesos legales.