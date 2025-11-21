Ella es la prima de Karol G que está recluida en el Buen Pastor: ¿cómo es su relación con la cantante?

Diana Patricia Giraldo, prima de Karol G, abrió su corazón desde la cárcel de mujeres El Buen Pastor para hablar sobre su relación con 'La Bichota' y explicar por qué no quería que la asociaran con la artista.

¿Qué reveló la prima de Karol G acerca de su relación con la artista?

Diana Patricia Giraldo compartió su historia en el pódcast 'Conducta Delictiva', donde reveló que es prima de la reconocida cantante Carolina Giraldo Navarro, más conocida como Karol G.

Durante la entrevista, recordó que, aunque nació en Quibdó, creció junto a la intérprete de 'Se Puso Linda' en los primeros años de su vida.

La prima de Karol G contó por qué no quería que la relacionaran con la artista paisa. (Foto: Jon Kopaloff / Getty Images via AFP)

Con el tiempo se distanciaron en la adolescencia por motivos de estudio, pero aseguró que siempre conservaron una conexión especial y que han estado unidas en los momentos más felices y más difíciles de la familia Giraldo.

Me siento muy orgullosa de ella", expresó.

Además, contó que antes de perder su libertad compartió con la cantante en un importante evento en Medellín, del cual aún conserva fotografías como recuerdo de ese momento especial.

¿Por qué la prima de Karol G no quería que la relacionaran con la cantante?

Diana contó que, poco antes de perder su libertad, Karol G ya tenía una carrera consolidada. Por eso, cuando supo que la cantante estaba triunfando, prefirió que no la relacionaran con ella, pues le avergonzaba que se supiera que una familiar de la artista estuviera en prisión.

Sin embargo, en medio de risas, dijo que cuando se enteró de que la cantante se había ganado un Grammy Latino en 2018, no pudo evitar gritar de euforia y así algunas de sus compañeras conocieron de su relación con la paisa.

Karol G la gala inaugural de su Fundación Con Cora Land en Miami, Florida. (Foto: Giorgio Viera /AFP)

¿Cómo fue el encuentro de Karol G con su prima en El Buen Pastor?

Diana Patricia contó que, días antes de la visita de la cantante al reclusorio, había soñado que su prima llegaba a verla, y que sintió miedo de que Karol G no la reconociera después de tanto tiempo sin contacto.

Cuando por fin llegó el día, la artista entró al Buen Pastor junto a su hermana Jessica. Ambas la reconocieron de inmediato, se emocionaron al verla y la abrazaron. Diana recordó que, una vez terminó el show para las reclusas, Karol habló con ella en privado y le preguntó por su proceso.

Karol G brinda apoyo económico a su prima Diana Patricia Giraldo. Así lo expresó la mujer. (Foto: Tommaso Boddi/ Getty Images via AFP)

Asimismo, en una entrevista anterior con Johana Bahamón, la mujer ya había relatado esta misma experiencia y mencionó que, en medio de su situación, ha recibido apoyo económico de 'La Bichota'.

Hoy, mientras cumple una condena de 26 años de prisión, Diana ha compartido su historia y ha llamado la atención en redes, donde muchos han destacado su notable parecido con la artista antioqueña.