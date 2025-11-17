Karol G lanzará nueva canción e incrementa rumores de ruptura con Feid: "Hay amores que solo acaban"
Karol G no deja de sorprender: tendrá nueva música, pero a la vez lanzó un mensaje que relacionaron con Feid.
Luego de haber estado en los Latin Grammy, la estrella colombiana Karol G hizo un anuncio sobre un nuevo lanzamiento musical.
Aunque se pensaba que durante este 2025 la artista antioqueña no iba a sacar más música, todo parece indicar que en próximos días se conocerá su nueva colaboración.
¿Cuál será la nueva canción que lanzará Karol G?
Karol G hizo una publicación en su perfil oficial de Instagram, con más de 71 millones de seguidores, que es un video y sería el adelanto del videoclip de su próximo sencillo.
En la descripción del video, Karol G escribió "Única" dando a entender que ese sería el nombre de la canción. Asimismo, etiquetó al productor y compositor puertorriqueño Tainy, es decir, se trata de un trabajo en conjunto.
Además, también consignó la fecha del 20 de noviembre de 2025, lo que se traduce a que ese día sería el lanzamiento del tema musical, hasta nuevo aviso.
¿Por qué incrementaron los rumores de que Karol G habría terminado con Feid?
No solo llamó la atención el anuncio del nuevo trabajo musical de Karol G, sino que la letra de la composición también hizo eco. Los internautas y seguidores relacionaron las palabras como un posible mensaje que diría cómo se encuentra sentimentalmente la estrella latina, en medio de distintos rumores acerca de que ya no estaría de novia con el cantante Feid.
"Nos dimos el lujo de vivir lo que nunca vivimos. No hubo futuro, pero hubo verdad. Y en ese silencio después de amarnos. Entendí que hay amores que solo acaban en una noche, pero se quedan viviendo en uno para siempre", se escucha decir a Karol G.
¿Por qué dicen que Karol G ya no es novia de Feid?
Desde hace un considerable tiempo se dice que Karol G habría terminado la relación sentimental que tenía con Feid, ya que no han vuelto a parecer juntos en redes sociales.
La especulación incrementó en la reciente entrega de los Latin Grammy, ya que ambos artistas estaban nominados y Karol G llegó sola a la alfombra, es decir, Feid no hizo acto de presencia al lado de ella.