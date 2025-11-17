Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

Karol G lanzará nueva canción e incrementa rumores de ruptura con Feid: "Hay amores que solo acaban"

Karol G no deja de sorprender: tendrá nueva música, pero a la vez lanzó un mensaje que relacionaron con Feid.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Karol G, Feid
Karol G lanzará nueva canción e incrementa rumores de ruptura con Feid | Foto Tommaso Boddi y Ethan Miller / Getty Images via AFP.

Luego de haber estado en los Latin Grammy, la estrella colombiana Karol G hizo un anuncio sobre un nuevo lanzamiento musical.

Aunque se pensaba que durante este 2025 la artista antioqueña no iba a sacar más música, todo parece indicar que en próximos días se conocerá su nueva colaboración.

Artículos relacionados

¿Cuál será la nueva canción que lanzará Karol G?

Karol G hizo una publicación en su perfil oficial de Instagram, con más de 71 millones de seguidores, que es un video y sería el adelanto del videoclip de su próximo sencillo.

En la descripción del video, Karol G escribió "Única" dando a entender que ese sería el nombre de la canción. Asimismo, etiquetó al productor y compositor puertorriqueño Tainy, es decir, se trata de un trabajo en conjunto.

Karol G
Se viene nueva música de Karol G | Foto Kevin Winter / AFP.

Además, también consignó la fecha del 20 de noviembre de 2025, lo que se traduce a que ese día sería el lanzamiento del tema musical, hasta nuevo aviso.

¿Por qué incrementaron los rumores de que Karol G habría terminado con Feid?

No solo llamó la atención el anuncio del nuevo trabajo musical de Karol G, sino que la letra de la composición también hizo eco. Los internautas y seguidores relacionaron las palabras como un posible mensaje que diría cómo se encuentra sentimentalmente la estrella latina, en medio de distintos rumores acerca de que ya no estaría de novia con el cantante Feid.

Artículos relacionados

"Nos dimos el lujo de vivir lo que nunca vivimos. No hubo futuro, pero hubo verdad. Y en ese silencio después de amarnos. Entendí que hay amores que solo acaban en una noche, pero se quedan viviendo en uno para siempre", se escucha decir a Karol G.

 

¿Por qué dicen que Karol G ya no es novia de Feid?

Desde hace un considerable tiempo se dice que Karol G habría terminado la relación sentimental que tenía con Feid, ya que no han vuelto a parecer juntos en redes sociales.

Feid, Karol G
Incrementan los rumores de que Karol G terminó con Feid | Foto Mike Coppola / Getty Images via AFP.

Artículos relacionados

La especulación incrementó en la reciente entrega de los Latin Grammy, ya que ambos artistas estaban nominados y Karol G llegó sola a la alfombra, es decir, Feid no hizo acto de presencia al lado de ella.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Música

Blessd y su novia Manuela Blessd

Blessd defiende a su novia Manuela de las críticas: "todo ha sido mi culpa"

El artista Blessd se pronunció tras la lluvia de críticas que le lanzan a su novia Manuela.

Blessd sobre La Suprema Blessd

Blessd les pide a sus fanáticos que superen su relación con la Suprema: "es hora de soltar"

El artista Blessd se cansó que le sigan mencionando a la influenciadora la Suprema en sus redes sociales.

Kai conmueve al elegir entre Greeicy y Mike Greeicy

¡Kai eligió entre Greeicy y Mike Bahía! Aquí el tierno video que enamoró a miles

Greeicy Rendón compartió un tierno video con su hijo Kai y emocionó a las redes. La cantante agradeció por los momentos que le dan calma.

Lo más superlike

Yina Calderón Yina Calderón

Yina Calderón pidió perdón por lanzar a su compañera en reality y la respuesta dejó en shock

Yina Calderón se dirigió a La Piry para pedirle disculpas por el pleito que tuvieron en 'La mansión de Luinny', así reaccionó.

Violeta, Michelle, Pichingo, Carolina, Valentina MasterChef Celebrity Colombia

IA reveló quién sería eliminado y no pasaría a la semifinal de MasterChef Celebrity 2025

Fallece Paige Greco a los 28 años Talento internacional

Muere deportista olímpica a los 28 años tras un episodio repentino: aquí su última publicación

Gabriela Spanic cambio físico Talento internacional

Gabriela Spanic sorprendió con drástico cambio físico, así luce ahora

Cami Pulgarín se retoca la nariz: estos serían los posibles efectos Camilo Pulgarín

Cami Pulgarín se hizo un segundo retoque en su nariz, ¿hay consecuencias?