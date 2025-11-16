Kimberly Reyes causa asombro al imitar a Karina García en un video que nadie vio venir

La modelo y exparticipante de La casa de los famosos Colombia Karina García es tendencia por participar en La mansión de Luinny, reality de República Dominicana.

Debido a las ocurrencias de la influencer, es común que la repliquen en las plataformas de interacción social.

Aunque ya pasó un considerable tiempo desde que Karina participó en La casa de los famosos Colombia 2025, aún se mantienen varios de sus audios que se hicieron virales.

¿Cuál es el audio de Karina García que imitó Kimberly Reyes?

Llamó el interés que la recocida actriz Kimberly Reyes se dejó contagiar por las tendencias y grabó un video imitando a Karina García, puntualmente en una de las conversaciones que la modelo tuvo con Lady Tabares cuando ambas participaron en el reality del Canal RCN.

Kimberly Reyes usó un audio de Karina García | Foto de Buen día, Colombia.

En el audio, Karina le preguntó a Lady si se estaban enloqueciendo y le respondió que no, pero luego la modelo añadió que se sentía rara.

Kimberly Reyes actuó el diálogo de Karina García y lo replicaron en redes sociales. El video fue grabado mientras la actriz iba en un carro.

Por su parte, los internautas comentaron la imitación con mensajes como: "Genial, ese audio de Karina les queda perfecto", "Hermosas, las reinas con las reinas", "Amo, las lindas con las lindas", "Ese audio fue buenísimo".

A continuación, el video de Kimberly Reyes imitando a Karina García con un audio:

Karina García y Kimberly Reyes no se conocen, pero con esta actuación de la barranquillera se prevé que le cae bien la paisa y, por ende, hasta podrían colaborar en un futuro.

¿Qué ha sucedido con Karina García en República Dominicana?

Karina García llegó a República Dominicana para participar en el reality de La mansión de Luinny. A diferencia de La casa de los famosos, la influenciadora está defendiéndose de todos, incluso de su examiga Yina Calderón.

Karina García está causando sensación en República Dominicana | Foto del Canal RCN.

En adición, la modelo antioqueña ha sido replicada por su forma de ser, la cual tiende a generar amores y desacuerdos. Independientemente de todo, por el momento, la también creadora de contenido es la más apoyada por el público.