Con esta foto, hermana de Karo G habría confirmado el fin de la relación de la artista y Feid

Hermana de Karol G publicó una foto junto a su familia en los Latin Grammy y esto fue un indicio de la relación de la artista con Feid.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Hermana de Karol G habría confirmado la ruptura de la artista con Feid
El detalle familiar que avivó rumores de ruptura entre Karol G y Feid. (AFP / Mike Coppola)

Desde septiembre del presente año surgieron los rumores de la supuesta ruptura entre Karol G y Feid, quienes desde agosto habrían tomado distancia, ya que no han vuelto a verse juntos y tampoco han interactuado en sus redes sociales como solían hacerlo.

¿Qué ha dicho Karol G sobre los rumores de su supuesta ruptura con Feid?

En los primeros días de octubre, Karol G reveló a través de su podcast de la Radio Streaming Sirius XM que su canción ‘Verano rosa’ junto a Feid, tema que está en su álbum ‘Tropicoqueta’, la “hace sentir que siempre es verano, sin importar qué”, pues añadió que con quien canta este éxito, la hace sentir eso.

Estas palabras tranquilizaron a sus seguidores, ya que ella habló en tiempo presente al expresar lo que le hace sentir la canción y justo para esos días, los rumores sobre su supuesta ruptura estaban tomando mucha más fuerza.

Sin embargo, sus palabras en los Latin Grammy 2025 generaron mucha confusión, pues pese a estar en el mismo lugar con Feid, nunca se vieron juntos.

¿Cuáles fueron las palabras de Karol G en los Latin Grammy que generaron confusión?

El detalle familiar que avivó rumores de ruptura entre Karol G y Feid
¿Jessica Giraldo dejó al descubierto la ruptura entre Karol G y Feid? (AFP / Mike Coppola)

Al llegar al escenario y expresar su profundo agradecimiento por los premios ganados, Karol G se sinceró y confesó que justo en ese momento estaba acompañado por sus seres más importantes, o sea sus padres, hermanas, equipos y amigos.

Debido a los rumores, todo el mundo tenía sus ojos sobre los artistas para ver si interactuaban o aparecían juntos en los Latin Grammy.

Con sus palabras e incluso con sus publicaciones, la cantante colombiana habría dejado claro que no estaría con Feid, sin embargo, esto se conocerá hasta que algunos de los dos confirmen o desmientan los supuestos.

¿Hermana de Karol G habría confirmado la ruptura de los artistas?

A través de su cuenta oficial en Instagram, Jessica Giraldo, hermana y mánager de Karol G, publicó una foto de los Latin Grammy en donde se ve a la artista junto a sus dos hermanas, padres y su mejor amigo, Daiky Gamboa, escribiendo en el copy “celebrando juntos”.

¿Jessica Giraldo dejó al descubierto la ruptura entre Karol G y Feid?
La foto de Jessica Giraldo que fans interpretan como “confirmación” de ruptura. (AFP / Dia Dipasupil)

La imagen generó cientos de comentarios, en donde muchos de los seguidores de la artista dieron por hecho que tal vez, Carolina y Salomón sí habrían terminado su relación, pues no era normal que después de posar juntos en loe eventos, en este tan importante para sus carreras, no hubiesen compartido tiempo.

