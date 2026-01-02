Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Luis Díaz inicia el 2026 con “La promesa” y su debut en la industria musical

Luis Díaz sorprendió al despedir el 2025 con “La promesa”, una canción que narra su historia, raíces y gratitud lejos del fútbol.

El colombiano recibirá más de 67 mil millones de pesos colombianos por año. Foto AFP/ Luis Acosta

Luis Díaz sorprendió al cerrar el 2025 de una manera que pocos imaginaban. Más allá de los goles, los estadios llenos y su consolidación como uno de los futbolistas colombianos más importantes del momento, el delantero decidió despedir el año mostrando una faceta completamente distinta: la musical.

Con este tema, Luis Díaz abrió una ventana a su historia personal, conectando sus raíces, su familia y el camino recorrido hasta llegar a la élite del fútbol mundial.

¿Cómo nació “La promesa” y qué cuenta la canción de Luis Díaz?

“La promesa” se construye como un relato sonoro que resume la vida de Díaz desde sus inicios hasta su presente, a través de ritmos propios del Caribe colombiano, el futbolista narra una historia de esfuerzo, constancia y sueños que parecían lejanos, pero que hoy son una realidad.

 

Lejos de tratarse de una canción ostentosa, el tema se percibe cercano y honesto, con un lenguaje sencillo que conecta con quienes han seguido su trayectoria desde La Guajira hasta Europa.

La champeta, como género elegido, no es casual, representa alegría, celebración y pertenencia cultural, reforzando la identidad costeña que nunca ha dejado de mostrar.

¿Qué muestra el video de Luis Díaz y por qué tocó tantas emociones?

Luis Díaz aparece junto a su familia en escenas cotidianas y emotivas, recorriendo espacios que simbolizan su pasado y su presente.

No hay lujos exagerados ni sets artificiales, por el contrario, el video apuesta por la cercanía, la memoria y el agradecimiento.

"Esta canción nace desde lo más profundo del corazón, desde el agradecimiento más sincero. Es el resultado de un camino largo, de fe, de trabajo y de amor. Un camino donde Dios ha obrado. "

monumento de Luis Díaz
Una faceta inesperada de Luis Díaz sale a la luz con un tema cargado de memoria y gratitud. (Foto Chris Coduto / AFP)

Para muchos seguidores, este aspecto fue el más poderoso del lanzamiento, pues humaniza al deportista y lo presenta como alguien que no olvida de dónde viene, incluso cuando está en lo más alto de su carrera.

¿Es este el inicio de una nueva etapa artística para Luis Díaz?

Algunos lo celebraron como una expresión auténtica de su identidad, mientras otros se mostraron sorprendidos por verlo explorar un terreno distinto al deportivo.

Lo cierto es que “La promesa” no busca competir con artistas consolidados, sino contar una historia personal desde la música.

Luis Díaz observa mientras calienta antes del partido de fútbol de la primera jornada de la primera ronda de la UEFA Champions League.
El video oficial muestra a Luis Díaz junto a su familia en escenas sencillas y emotivas. Foto | PIERO CRUCIATTI.

Hasta el momento, no ha confirmado si continuará desarrollando una carrera artística paralela, pero este lanzamiento deja claro que no teme explorar nuevas formas de expresión.

Más que un cambio de rumbo parece un proyecto personal, una forma de cerrar el año agradeciendo, celebrando y recordando que los sueños, cuando se trabajan con disciplina y fe, pueden cumplirse.

Con “La promesa”, Luis Díaz despidió el 2025 reafirmando que su historia no solo se escribe con goles, sino también con identidad, música y memoria.

