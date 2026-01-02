Westcol arremete contra Yina Calderón durante streaming con Aida Merlano: esta fue la razón

Un reciente video viral se ha tomado las redes sociales, en el que Westcol aparece durante su streaming junto a su ex Aida Merlano, arremetiendo con dureza contra Yina Calderón. ¿Cuál fue el motivo?

¿Por qué Westcol arremetió contra Yina Calderón durante su streaming con Aida Merlano?

El reconocido influencer y gamer Luis Fernando Villa Álvarez, más conocido en el mundo de los streamers como Westcol, se ha reunido en medio de un streaming junto a su expareja, Aida Victoria Merlano.

Westcol y Aida Victoria Merlano se reencontraron en un streaming del paisa. (Foto izquierda: Arturo Holmes/Getty Images/AFP | Foto derecha: Canal RCN)

En medio de este, los famosos hablaron de diversos sucesos que vivieron mientras estuvieron juntos, lo que pasó en la relación de la barranquillera con Juan David Tejada 'El Agropecuario' y sobre el bebé de la pareja.

Sin embargo, en un momento dado, Westcol se refirió sobre Yina Calderón, después de que Aida con sutileza hablara de aquella ocasión en la que la empresaria huilense filtró su embarazo utilizando la ecografía 3D que le realizaron.

¿Qué dijo Westcol sobre Yina Calderón en el streaming que realizó junto a Aida Merlano?

Sin tapujos, el streamer paisa interrumpió a Aida para mencionar a Calderón y expresar que era una mala mujer.

Es la peor mujer que yo he conocido en mi pu** vida", expresó.

Asimismo, aseguró que la exparticipante de La casa de los famosos Colombia debería asistir a un psicólogo, pues por el hecho de haber filtrado algo tan privado dejaba ver en ella lo mal que estaba internamente.

Además, reveló que mucho antes de que Yina revelara la información en redes sociales, él conocía del embarazo de su ex, manifestando que a pesar de que hubo diferencias con la barranquillera, por respeto guardo silencio a algo que consideraba tan privado

Westcol arremetió contra Yina Calderón catalogándola de ser una mala mujer. (Foto: Canal RCN)

¿Cómo reaccionaron los seguidores de Westcol a su inesperada reacción contra Yina Calderón?

En los comentarios del video que circula en redes sociales, varios usuarios y seguidores del paisa salieron en defensa de la empresaria, asegurando que quien filtró el embarazo de Aida fue Karina García.

En contraste, otros respaldaron a Westcol y manifestaron que Yina merecía un castigo por sus acciones pasadas.

Por ahora, Yina no se ha referido al tema ni ha dado declaraciones sobre las críticas lanzadas por Westcol, pues creadora de contenido se encuentra disfrutando de su viaje junto al artista Asaf Torres en su tierra natal.