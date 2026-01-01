Karina García se robó todas las miradas con su baile en concierto de Silvestre Dangond

Karina García celebró en Cartagena su cumpleaños y lo hizo acompañada por sus hijos Isabella y Valentino. Para cerrar con broche de oro las celebraciones, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia asistió a un concierto de Silvestre Dangond.

¿Cómo fue el llamativo baile de Karina García en medio de un concierto de Silvestre Dangond?

La antioqueña se gozó de principio a fin el show del cantante colombiano y también sacó a relucir sus mejores pasos al bailar mientras sonaba en vivo las canciones del intérprete nacido en Urumita, La Guajira.

En videos compartidos en su cuenta de Instagram, Karina feliz y emocionada porque, además, tuvo muy cerca al cantante, incluso, un corto cruce de miradas cuando Silvestre se dirigió hacia el lugar donde bailaba García.

Karina cantó con efusividad y emoción los temas de Dangond y algunos internautas llegaron a especular si tendría que ver con su situación sentimental, pues hace pocos meses le puso punto final a su noviazgo con Altafulla, el cual había nacido en La casa de los famosos Colombia.

Esa relación creció muy rápido y continuó tras el final del reality, pero las cosas no terminaron de funcionar y ambos se dijeron adiós en buenos términos.

En su momento, García manifestó que Altafulla llevaba 15 días sin comunicarse con ella, lo que al final le habría llenado la copa y por ende habría preferido romper esa relación que duró dos meses.

Karina García se mostró feliz y emocionada en el concierto de Silvestre Dangond. Foto: Canal RCN

La paisa ya dejó atrás esa situación y ahora está enfocada en su familia y en los retos que tiene para el 2026. Hasta ahora, la mujer no ha adelantado nada de lo que hará, pero sí hay gran expectativa de parte de sus seguidores.

¿Qué ha pasado con Karina García tras el final de La casa de los famosos Colombia?

Tras el final de La casa de los famosos, muchas puertas se le abrieron a la paisa. Ella misma manifestó que ha recibido distintas propuestas laborales, pero habrá que esperar que se materialicen en el 2026.

Karina García celebró su cumpleaños en Cartagena con su hijo Valentino y de paso disipó algunos rumores que habían surgido en las últimas horas.

Karina García ya ha manifestado que el 2026 le traerá nuevos y grandes retos. | Foto: Canal RCN

Una publicación que circuló en redes sociales dejó entrever que Karina no pasaría con su hijo menor las fiestas de fin de año, sin embargo, no ocurrió así finalmente, puesto que, en las publicaciones hechas para ella misma, se evidencia la presencia del pequeño que captó a todos con su ternura cuando ingresó a la casa más famosa a visitar a su mamá.

“El amor mío y yo parchaditos, siendo felices. Te amo niño”, escribió Karina junto a un video donde canta, mientras se aprecia a su hijo descansando.

