Karina García celebra su cumpleaños en Cartagena y reveló qué pasó con su hijo Valentino

Karina García compartió detalles de su cumpleaños en Cartagena y reveló dónde y con quién pasará fin de año.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Karina García revela cómo fue su cumpleaños y dónde pasará fin de año.
Karina García emocionó a fans con los detalles de su cumpleaños en Cartagena. (Foto: Canal RCN)

Este 29 de diciembre, la modelo paisa Karina García celebró su cumpleaños y compartió todos los detalles con sus seguidores de lo que fue este día tan especial para ella.

¿Cómo fue el cumpleaños de Karina García?

La celebración comenzó con un precumple de lujo al que asistieron varios influencers, donde además se realizó una sesión de fotografías para conmemorar la ocasión.

Más tarde, Karina sorprendió a sus fanáticos al revelar que estaba de viaje para disfrutar de su día especial.

La modelo se dejó ver en una pequeña embarcación, rumbo a una isla paradisiaca cerca de Cartagena, donde la esperaba una fiesta electrónica junto a su hija.

Durante la escapada, Karina también presumió su figura en trajes de dos piezas, llenándose de elogios por su belleza.

¿Qué dijo Karina García sobre su pequeño hijo Valentino?

Muchos seguidores se preguntaban por su hijo Valentino, de cinco años, por lo que la modelo decidió revelar su paradero.

A través de sus historias de Instagram, Karina García aseguró que su cumpleaños fue un día inolvidable y agradeció todos los mensajes recibidos de sus fans.

“Me sentí la más amada”, escribió, mostrando su felicidad y satisfacción por cómo transcurrió su día especial en el que lucía un traje de playa café.

Además de agradecer por todos los detalles que recibió: “fueron muchos regalos que me llegaron a la casa”.

En medio de sus palabras de agradecimiento, reveló que estaba muy feliz de estar en ese lugar con su familia:

“Ya estamos acá con Valentino y con Isa, vamos a pasar fin de año en Cartagena”, dijo mientras mostraba el paradisiaco lugar, donde se veía el mar al fondo y ella junto a una piscina.

Esto sucede después de que recientemente saliera a la luz un video de Valentino junto a su papá, lo que generó rumores de que Karina no pasaría esta fecha especial con él.

Por supuesto, los comentarios tras las declaraciones de Karina García no se hicieron esperar. Muchos elogiaron a la paisa, aunque también señalaron que no había mencionado a la persona más importante: su mamá.

 

