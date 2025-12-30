Sara Corrales impacta al presumir su pancita en la playa y desata suspiros: “miren, ya se me salió”

La reconocida actriz Sara Corrales volvió a captar la atención de sus seguidores tras compartir un video en el que presumió con orgullo su pancita de embarazo durante un viaje a la playa.

¿Cómo vive Sara Corrales esta etapa de su embarazo?

La colombiana, que atraviesa uno de los momentos más especiales de su vida, se dejó ver feliz, relajada y emocionada mientras lucía un vestido de dos piezas que dejaba al descubierto su barriguita, evidenciando que su embarazo ya es notorio.

A través del video, Sara no ocultó la emoción que siente por esta nueva etapa y habló con total naturalidad frente a la cámara.

“Perdón, pero uno no siempre está en embarazo, así que me moría de ganas de lucir mi panza en la playa”, dijo entre risas mientras mostraba cómo se veía su abdomen.

La actriz continuó disfrutando el momento y añadió frases como “me encanta”, “miren, miren, ya se me salió” y “qué hermosura, ¿cierto?”, mientras se tocaba el estómago con evidente orgullo.

Sara Corrales celebra su embarazo mostrando su pancita en un viaje. (Foto: AFP)

El video estuvo acompañado de un mensaje que enterneció a muchos: “Perdón, pero tenía que presumir mi barriguita de Mila”, dejando claro lo feliz que está en esta nueva etapa de su vida.

¿Quién acompaña a la actriz Sara Corrales en este nuevo capítulo?

Desde que anunció su embarazo a mediados de noviembre, Sara Corrales ha compartido con sus seguidores algunos momentos especiales de este proceso.

Lejos de ocultar los cambios de su cuerpo, la actriz ha optado por celebrar cada etapa, mostrando la alegría que le genera convertirse en madre.

Este embarazo llega en un momento muy significativo para la actriz, quien recientemente celebró su cumpleaños número 40.

Sara Corrales espera a su bebé junto a su esposo, un empresario argentino con quien contrajo matrimonio a mediados del 2025.

La relación duró aproximadamente un año y medio con el empresario, luego de que se conocieran en México y, tras comprometerse pocos meses después de iniciar su noviazgo, celebraron su unión en una ceremonia privada en la ciudad de Medellín.

Por lo pronto, la pareja continúa feliz compartiendo estos momentos, mientras se prepara para darle la bienvenida al mundo a su bebé, prevista para aproximadamente el mes de mayo.