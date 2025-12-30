Aida Victoria Merlano lanza contundente mensaje a su ex: ¿habrá segunda oportunidad con Westcol?

Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Famosos y celebridades

La influyente creadora de contenido Aida Victoria Merlano volvió a encender redes sociales tras publicar un video en TikTok en el que se refiere a su ex con un mensaje revelador.

¿Qué dijo Aida Victoria Merlano sobre su ex en revelador video?

Aunque no dio nombres, sí mencionó algunos detalles específicos sobre a quién se refiere en este video, en el que dejó un mensaje claro: “Después de haber hablado de mi ex”.

Fiel a su estilo, la barranquillera apareció mientras se arreglaba el cabello y habló sin filtros sobre la situación. Entre risas, se preguntó cómo iba a volver a ver a ese hombre después de haber dicho que “comía parado en el mesón de la cocina”.

“¿Cómo voy a ver a ese hombre a la cara después de haber dicho que yo no tuve la desgracia de parirlo para tenerlo que aguantar?”, expresó, generando reacciones inmediatas entre sus seguidores.

Aida Victoria también aseguró que, desde su punto de vista, todo está bien entre ellos, aunque dejó entrever que su ex podría estar acumulando resentimiento. “Yo creo que estamos bien, pero él está acumulando odi0 en su corazón”, comentó.

¿A qué ex se refiere Aida Victoria Merlano en el video?

La creadora de contenido cuestionó si realmente existe una intención de venganza o si, por el contrario, las acciones han sido desinteresadas y fruto de una reflexión personal.

Incluso mencionó si su expareja se dio cuenta de “cómo me quedaron los hijos”, frase que no pasó desapercibida entre los usuarios, pues recordemos que hace cinco meses tuvo a un bebé.

Finalmente, Aida Victoria cerró el tema y con una reflexión con humor: “No, mentiras”, dijo al final del video.

Por supuesto, los comentarios no se hicieron esperar por parte de los internautas, quienes en un primer momento pensaron que la influencer se refería al padre de su pequeño bebé, Juan David Tejada.

No obstante, hasta donde se conoce públicamente, esa relación no habría terminado en los mejores términos y aún existirían algunos inconvenientes entre ambos.

Por otra parte, la mayoría de sus seguidores considera que Aida Victoria Merlano estaría haciendo referencia a Westcol, con quien mantuvo una relación sentimental ampliamente mediática y cuyo final estuvo marcado por varias declaraciones públicas como el comedor, al que hace referencia.

Asimismo porque se conoció que los creadores de contenido podrían hacer un podcast.

 

