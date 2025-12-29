Ángela Aguilar impacta con radical cambio de look y un maquillaje irreverente en los Grammy

Ángela Aguilar vuelve a estar en el centro de la conversación tras mostrar su radical cambio de look durante su participación en un evento especial vinculado a los premios Grammy.

¿Por qué la presentación de Ángela Aguilar en los Grammy generó tantas reacciones?

La cantante mexicana fue una de las artistas invitadas al “Grammy Celebration of Latin Music”, un especial televisivo donde rindió homenaje a Linda Ronstadt con una interpretación en inglés que no pasó desapercibida.

Durante la velada, Ángela Aguilar interpretó el tema “You’re No Good”, una de las canciones más reconocidas del repertorio de Ronstadt.

Su presentación marcó un giro frente a lo que muchos seguidores asocian con su carrera, tradicionalmente ligada al regional mexicano, y abrió un nuevo capítulo en la sobre su versatilidad artística.

Ángela Aguilar sorprende con nuevo look oscuro en evento de los Grammy. (Foto: AFP)

Angela Aguilar compartió escenario con una banda en vivo y coristas, en una puesta en escena sobria que destacó por su ejecución vocal y su estética cuidadosamente pensada para la ocasión.

El momento fue uno de los más comentados del especial, tanto por la elección del idioma como por el contexto de un evento que celebra la música latina.

La actuación de Ángela Aguilar provocó una respuesta inmediata en redes sociales, donde los comentarios se multiplicaron en cuestión de horas.

Mientras algunos usuarios elogiaron su capacidad para adaptarse a otros géneros, otros cuestionaron la pertinencia de cantar en inglés dentro de un evento enfocado en la música latina.

¿Por qué Angela Aguilar cambio de look?

La presentación de la mexicana no fue lo único comentado en la transmisión, sino que su radical cambio de look llamó la atención al mostrarse más madura y dejando atrás los tonos claros por unos más oscuros.

En la puesta en escena se presentó con su característico cabello corto, pero sorprendió con un look irreverente: maquillaje con sombras negras y un vestido negro, alejándose de los tradicionales diseños florales con los que suele aparecer.

Como era de esperarse, su aparición generó reacciones divididas: algunos elogiaron su nuevo look y lo bien que se veía con esta apariencia, mientras que otros volvieron a señalar que intenta parecerse a Cazzu.