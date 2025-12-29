Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Maleja Restrepo causa sensación al mostrar el curioso regalo que le dio a Tatán Mejía

Maleja Restrepo sorprendió a sus seguidores al mostrar el particular regalo que le dio a Tatán Mejía.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
El singular regalo de Maleja Restrepo para Tatán en Navidad
Maleja Restrepo sorprende con el regalo que le dio a Tatán Mejía.(Foto: Canal RCN)

La creadora de contenido y presentadora Maleja Restrepo mostró en sus redes sociales el curioso regalo que le dio a su esposo, Tatán Mejía.

¿Qué regalo le dio Maleja Restrepo a Tatán Mejía que sorprendió en redes?

Por estos días, la influencer ha compartido que se encuentra de vacaciones con su familia, disfrutando del cierre de año, en el que ha mostrado diferentes momentos familiares.

Además, ha dejado ver instantes románticos junto a su esposo Tatán Mejía, bailando cerca de una piscina, así como tiernas escenas junto a sus hijas.

En esta ocasión, reveló a través de sus historias de Instagram que se encontraba en medio de la naturaleza, donde mostró un río y el paisaje que la rodeaba.

Sin embargo, estos momentos se complementaron con un singular video en el que se ve a Tatán podando el césped, situación que no pasó desapercibida y que vino acompañada de una pregunta que generó risas entre sus seguidores.

“Creo que fue el mejor regalo”, dijo Maleja, mientras le preguntaba a Tatán Mejía, quien con una podadora de césped cortaba el pasto en lo que parecía ser una finca: “Mi amor, ¿qué tal ese regalito de Navidad?”, expresó Maleja.

¿Cómo reaccionó Tatán Mejía al regalo de Navidad que le dio Maleja Restrepo?

Y aunque con pocas palabras, Tatán Mejía solo la miró y continuó con la labor, mientras Maleja comentaba con humor que los hombres con máquinas “se sienten plenos”.

“Hombres con máquina podadora, hombres felices”, fueron las palabras con las que Maleja compartió el divertido video.

A lo lejos, Tatán Mejía decía que el terreno ya se veía mejor, mientras ella continuaba asegurando que con eso él ya se sentía pleno y no necesitaba nada más.

Por supuesto, el video de la presentadora generó una ola de comentarios cargados de humor, en los que muchos se identificaron con la idea de que un hombre, sin importar el accesorio que tenga, se siente feliz.

Y es que Maleja Restrepo y Tatán Mejía suelen ser muy activos en redes sociales y muestran su día a día, además de muchos momentos familiares, casi siempre cargados de humor.

