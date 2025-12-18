Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Tatán Mejía enternece con el cumpleaños de su hija Macarena y provoca comparaciones: “mini Maleja”

Tatán Mejía celebró el cumpleaños de Macarena con fotos que enternecieron y evidenciaron su parecido con Maleja Restrepo.

Tatán Mejía festeja a su hija y una foto provoca comparaciones con Maleja
Tatán Mejía publica fotos inéditas de Macarena y todos hablan de su parecido con Maleja. (Foto: Canal RCN)

En medio de mensajes de cariño y celebración, Tatán Mejía conmemoró el cumpleaños de su hija menor, Macarena, nacida en 2017, con una publicación que no pasó desapercibida en redes sociales.

¿Qué mostró Tatán Mejía en el carrusel con el que festejó el cumpleaños de su hija?

Desde que nació, la pequeña se ha convertido en una sensación digital gracias a su espontaneidad, sus ocurrencias y la forma de ser en la que aparece en los contenidos que comparten sus padres, Tatán Mejía y Maleja Restrepo.

Para celebrar esta fecha especial, el deportista publicó un carrusel de fotografías en el que Macarena es la protagonista. En una de las imágenes se le ve con un labial rojo y en la que aparece disfrazada, con accesorios en el cabello y el cuello.

Además, este carrusel también incluye momentos emotivos. En una fotografía, la niña aparece en brazos de su padre; en otra similar, ambos posan juntos sobre una de las motos de Tatán.

Tatán Mejía festeja a su hija y una foto provoca comparaciones con Maleja
Además, se suma una imagen familiar en la que aparecen los cuatro: Tatán, Maleja, Guadalupe y Macarena, durante unas vacaciones en la nieve.

La publicación se completa con una fotografía de Macarena sola, usando gafas negras de sol, una imagen que enterneció a los seguidores de la pareja por la belleza de la niña.

¿Cómo celebró Tatán Mejía el cumpleaños de Macarena en redes sociales?

Esta publicación fue acompañada por un emotivo mensaje en el que dejó claro la espontaneidad de Macarena: “Feliz cumple alegría de mi vida”, escribió Tatán.

Como era de esperarse, el post se llenó rápidamente de corazones y comentarios positivos, en los que los usuarios elogiaron la ternura de la menor y felicitaron a la familia por este nuevo año de vida.

Tatán Mejía festeja a su hija y una foto provoca comparaciones con Maleja
Muchos internautas no solo se enfocaron en la alegría de la niña y en su cumpleaños, sino que además destacaron que, en la primera imagen, se aprecia una gran similitud con su mamá, Maleja Restrepo: “En la primera foto es una mini Maleja”.

Por su parte, Maleja Restrepo también compartió un emotivo mensaje para celebrar la vida de su hija menor, recordando el día de su nacimiento.

