Juanfer Quintero habló junto a Maluma del sacrificio familiar detrás de su éxito

Juan Fernando Quintero fue el invitado central de un nuevo episodio de Las cosas como son, el podcast liderado por Maluma, lejos de limitarse a hablar de fútbol abrió su corazón para relatar los sacrificios, decisiones y renuncias personales que marcaron el camino hacia el éxito que hoy lo define como uno de los jugadores más talentosos del país.

Durante el diálogo, Juanfer dejó claro que detrás de los aplausos, los títulos y los goles memorables, existe una historia de ausencias y momentos que no regresan.

¿Qué tuvo que sacrificar Juan Fernando Quintero para alcanzar la cima?

Reconoció que, en sus primeros años como profesional, el crecimiento de su carrera le exigió poner en pausa gran parte de su vida familiar, especialmente el tiempo con su esposa y su hija.

Estas ausencias se intensificaron tras la pérdida de su abuela, un golpe emocional que lo llevó a refugiarse aún más en el fútbol como una forma de avanzar y resistir.

Juanfer confesó que el precio del éxito no siempre se mide en trofeos, la distancia física con su familia, los viajes constantes y la presión del alto rendimiento le impidieron vivir de cerca momentos cotidianos que hoy valora con mayor conciencia.

¿Quién es Johana Osorio, la mujer que ha acompañado a Juanfer desde el inicio?

La historia de amor entre Juan Fernando Quintero y Johana Osorio se remonta a la infancia, cuando ambos crecieron en Medellín, su relación, forjada lejos del foco mediático, se ha caracterizado por la discreción y la solidez.

Juan Fernando Quintero fue invitado al pódcast Las cosas como son, de Maluma.(AFP: Luis ROBAYO )

Johana ha preferido mantenerse al margen de la exposición pública, pese a estar casada con una figura reconocida del deporte, juntos son padres de María José, su única hija, quien llegó a sus vidas antes del matrimonio y se convirtió en el eje de su hogar.

¿Cómo construyeron Juanfer y Johana Osorio su familia lejos del ruido mediático?

La pareja decidió formalizar su relación en 2016, cuando María José tenía dos años, la boda se celebró en una finca de Llanogrande, Antioquia, en un ambiente, aunque contó con la presencia de varios futbolistas que compartieron con Juanfer la experiencia del Mundial de Brasil 2014.

Maluma recibió a Juanfer en un episodio lleno de verdades y recuerdos. (Foto AFP: ALEJANDRO PAGNI)

En Medellín, es reconocida por su faceta solidaria, especialmente por iniciativas de apoyo comunitario como la entrega de mercados en la comuna 13 durante diciembre.

Al mismo tiempo, disfruta de una vida cómoda junto a su hija, priorizando siempre el bienestar familiar.

El episodio dejó ver a un Juan Fernando Quintero más humano, consciente de que el verdadero triunfo no solo se juega en la cancha, sino en la capacidad de equilibrar los sueños profesionales con el amor y la presencia en casa.