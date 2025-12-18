Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Juanfer Quintero habló junto a Maluma del sacrificio familiar detrás de su éxito

Juan Fernando Quintero se sinceró en el pódcast de Maluma sobre el costo emocional del éxito y el apoyo de su familia.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Juan Fernando Quintero fue invitado al pódcast Las cosas como son, de Maluma.
Juan Fernando Quintero fue invitado al pódcast Las cosas como son, de Maluma. Foto AFP/Luis ROBAYO-Mike Coppola

Juan Fernando Quintero fue el invitado central de un nuevo episodio de Las cosas como son, el podcast liderado por Maluma, lejos de limitarse a hablar de fútbol abrió su corazón para relatar los sacrificios, decisiones y renuncias personales que marcaron el camino hacia el éxito que hoy lo define como uno de los jugadores más talentosos del país.

Durante el diálogo, Juanfer dejó claro que detrás de los aplausos, los títulos y los goles memorables, existe una historia de ausencias y momentos que no regresan.

Artículos relacionados

¿Qué tuvo que sacrificar Juan Fernando Quintero para alcanzar la cima?

Reconoció que, en sus primeros años como profesional, el crecimiento de su carrera le exigió poner en pausa gran parte de su vida familiar, especialmente el tiempo con su esposa y su hija.

Estas ausencias se intensificaron tras la pérdida de su abuela, un golpe emocional que lo llevó a refugiarse aún más en el fútbol como una forma de avanzar y resistir.

Juanfer confesó que el precio del éxito no siempre se mide en trofeos, la distancia física con su familia, los viajes constantes y la presión del alto rendimiento le impidieron vivir de cerca momentos cotidianos que hoy valora con mayor conciencia.

Artículos relacionados

¿Quién es Johana Osorio, la mujer que ha acompañado a Juanfer desde el inicio?

La historia de amor entre Juan Fernando Quintero y Johana Osorio se remonta a la infancia, cuando ambos crecieron en Medellín, su relación, forjada lejos del foco mediático, se ha caracterizado por la discreción y la solidez.

Juan Fernando Quintero fue invitado al pódcast Las cosas como son, de Maluma.
Juan Fernando Quintero fue invitado al pódcast Las cosas como son, de Maluma.(AFP: Luis ROBAYO )

Johana ha preferido mantenerse al margen de la exposición pública, pese a estar casada con una figura reconocida del deporte, juntos son padres de María José, su única hija, quien llegó a sus vidas antes del matrimonio y se convirtió en el eje de su hogar.

Artículos relacionados

¿Cómo construyeron Juanfer y Johana Osorio su familia lejos del ruido mediático?

La pareja decidió formalizar su relación en 2016, cuando María José tenía dos años, la boda se celebró en una finca de Llanogrande, Antioquia, en un ambiente, aunque contó con la presencia de varios futbolistas que compartieron con Juanfer la experiencia del Mundial de Brasil 2014.

Maluma recibió a Juanfer en un episodio lleno de verdades y recuerdos.
Maluma recibió a Juanfer en un episodio lleno de verdades y recuerdos. (Foto AFP: ALEJANDRO PAGNI)

En Medellín, es reconocida por su faceta solidaria, especialmente por iniciativas de apoyo comunitario como la entrega de mercados en la comuna 13 durante diciembre.

Al mismo tiempo, disfruta de una vida cómoda junto a su hija, priorizando siempre el bienestar familiar.

El episodio dejó ver a un Juan Fernando Quintero más humano, consciente de que el verdadero triunfo no solo se juega en la cancha, sino en la capacidad de equilibrar los sueños profesionales con el amor y la presencia en casa.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

La Liendra dice que le pidieron borrar su documental de Armero en YouTube La Liendra

La Liendra sorprendió al revelar el éxito de sus últimos proyectos: "Les tocó vernos brillar"

La Liendra reveló que su nueva etapa como productor independiente le dio propósito, orgullo personal y una conexión distinta con su audiencia.

Daniela Ospina salió en defensa de David Ospina Daniela Ospina

Daniela Ospina estalló y defendió a David Ospina de críticas tras final de Nacional vs. Medellín

Daniela Ospina reaccionó a críticas y malos comentarios en contra de David Ospina tras final de Nacional vs. Medellín: "Te retiran".

Violeta Bergonzi en MasterChef Celebrity 2025. Violeta Bergonzi

Violeta Bergonzi recibió inquietante mensaje en redes y preocupó a sus seguidores

La presentadora Violeta Bergonzi compartió detalles de la advertencia que recibió por parte de un internauta y reveló su rostro.

Lo más superlike

Eidevin López, actor de la casa de los famosos La casa de los famosos

Eidevin López, el actor que entra a La casa de los famosos Colombia: producciones y vida personal

Eidevin López llega a La casa de los famosos Colombia y tiene una trayectoria actoral en Canal RCN

Karol G reapareció en sus redes sociales con nuevo look Karol G

Karol G reaparece en redes con su nuevo look y le llueven elogios: "Quedó de 20"

Murió la actriz Neveen Mandour a causa de un incendio que se generó en su casa Talento internacional

Muere famosa actriz en medio de un incendio que se generó en su casa: "ten misericordia de ella"

Alejandro Fernández tras el beso viral de Doña Cuquita Abarca Vicente Fernández

Alejandro Fernández confesó que busca crear un museo dedicado a la memoria de Vicente Fernández

Amor, pareja Curiosidades

La "teoría del pájaro" que revela si una relación está en crisis, ¿cómo se realiza?