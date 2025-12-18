Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Violeta Bergonzi recibió inquietante mensaje en redes y preocupó a sus seguidores

La presentadora Violeta Bergonzi compartió detalles de la advertencia que recibió por parte de un internauta y reveló su rostro.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Violeta Bergonzi en MasterChef Celebrity 2025.
Violeta Bergonzi estalló contra duro comentario. Foto | Canal RCN.

Violeta Bergonzi, quien hace un par de semanas se convirtió en la MasterChef Celebrity 2025, preocupó a sus seguidores tras compartir un pantallazo en redes sociales de un inquietante mensaje que recibió por parte de un internauta.

¿Cuál fue el inquietante mensaje que Violeta Bergonzi recibió por parte de un seguidor?

A través de su cuenta de Instagram, en donde la reciente ganadora del reality de cocina acumula miles de seguidores, sorprendió al compartir por medio de sus historias la aterradora advertencia que una persona malintencionada le hizo llegar por mensaje interno.

"Ustedes lo que se merecen es una g0lp1za, la más áspera, con un l4drillo", escribió el usuario de la red social que, de manera inmediata fue expuesto por la expresentadora de Buen día Colombia.

¿Qué respondió Violeta Begonzi tras recibir fuerte advertencia por parte de un seguidor?

Frente al duro comentario que recibió, Bergonzi, que siempre se ha caracterizado por expresar su posición sin ningún tipo de filtro, no dudó en defenderse y, por su puesto, rechazar este tipo de actos.

Violeta Bergonzi en MasterChef Celebrity 2025.
Internauta lanzó dura advertencia contra Violeta Bergonzi. Foto | Canal RCN.

"Un video cocinando y de la nada este señor empieza a bombardear con estos mensajes", dijo la exparticipante de la cocina más importante del mundo quien además hizo énfasis en que no se deben normalizar este tipo de situaciones, más aún cuando se trata de 4menazar a una persona.

¿Qué pasó con Violeta Bergonzi y por qué expuso fuerte comentario en redes sociales?

Además de revelar las ofensivas palabras, la exreina de belleza no dudó en exponer a la persona detrás de esto, dejando ver su rostro y confirmando que se trata de un hombre.

Violeta Bergonzi en MasterChef Celebrity 2025.
La presentadora Violeta Bergonzi expuso duro comentario que recibió. Foto | Canal RCN.

El comentado mensaje que ha causado revuelo, se dio a raíz de una reciente publicación que hizo Violeta en su cuenta de Instagram junto a la influenciadora Mafe Méndez, con quien compartió set para llevar a cabo una receta.

Cabe señalar, que desde que obtuvo el premio en la décima temporada de MasterChef Celebrity, la periodista payanesa ha invitado a varias personalidades del mundo del entretenimiento para realizar preparaciones, esto con el fin de cocinar, pero también de sostener una conversación sobre varios temas personales y profesionales.

