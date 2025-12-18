Alexa Torrex lanzó contundente mensaje a quienes la tildan de ‘cansona’: “No soy monedita de oro”

En medio de la expectativa por el estreno de la tercera temporada de La casa de los famosos 3, Alexa Torrex, una de las participantes confirmadas, decidió pronunciarse en redes sociales luego de recibir comentarios por su constante actividad digital relacionada con el programa.

¿Qué dijo Alexa Torrex acerca de su presencia en redes?

A través de un video, la famosa explicó que su presencia frecuente en redes sociales responde a un compromiso que asumió desde el inicio de la temporada.

Según señaló, desde el primer momento dejó claro que estaría activa durante todo el desarrollo del reality, reaccionando a los contenidos y a cada nuevo participante que se va confirmando.

“Prometí no ser un mueble y eso estoy haciendo”, escribió.

Alexa Torrex habla de su presencia en redes / (Foto del Canal RCN)

También indicó que el hecho de que otros participantes no se pronuncien o no publiquen contenido no es una situación que dependa de ella, por lo que continuará actuando según lo que considera coherente con lo que prometió.

¿Qué opina Alexa Torrex de las críticas que ha recibido?

La participante aclaró que comprende que no todos se encuentren de acuerdo con su postura, pero afirmó que, aunque su comportamiento no tiene el propósito de generar conflicto, tampoco se considera ‘monedita de oro’ para caerle bien a todo el mundo.



De acuerdo con lo que expresó, su actividad digital se limita a compartir opiniones generales y percepciones personales sin faltar al respeto a quienes harán parte del programa.

¿Quiénes estarán con Alexa Torrex en La casa de los famosos 3?

Alexa Torrex integra el grupo oficial de habitantes del reality, un elenco que ha generado conversación en redes sociales desde sus primeras confirmaciones. Los internautas afirman que la diversidad de personalidades entre los participantes podría influir en la dinámica de la convivencia a lo largo de la temporada.

Hasta el momento, los participantes confirmados para La casa de los famosos Colombia 3 son:

Nicolás Arrieta

Yuli Ruiz

Esteban (Tebi) Bernal

Luisa Cortina

Eidevin López

Lorena Altamirano

Maiker Smith

Manuela Gómez

Franck Luna, conocido como Campanita

Johanna Fadul

Marilyn Patiño

Juanse Laverde

Participantes de La casa de los famosos 3 / (Foto del Canal RCN)

El regreso del reality ya está definido. La producción confirmó que La casa de los famosos 3 se estrenará el lunes 12 de enero a las 8:00 p. m. Podrás conectarte a través de la app del Canal o por su transmisión en vivo. Podrás encontrar todos los detalles de la temporada en lacasadelosfamososcolombia.com