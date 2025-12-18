Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Aida Victoria Merlano explicó por qué no piensa darle regalos a Emiliano en Navidad, esta es la razón

Aida Victoria Merlano generó revuelo al anunciar que Emiliano podría quedarse sin obsequios este diciembre.

La creadora de contenido Aida Victoria Merlanoenterneció a sus seguidores al mostrar a su hijo Emiliano con sus juguetes.

¿Qué dijo Aida Victoria Merlano sobre los juguetes de Emiliano para Navidad?

En la publicación se le ve al pequeño en un espacio acondicionado con almohadas para que pueda jugar de manera segura con varios de los obsequios que su madre le ha dado.

Aida explicó que Emiliano es bastante inquieto y que los juguetes los daña con rapidez, por lo que bromeó diciendo que si sigue así no habrá regalo que le aguante para el 24 de diciembre.

El momento conmovió a sus seguidores, quienes destacaron lo rápido que está creciendo Emiliano.

“Va a llegar el 24 y no va a haber regalo que darle”, escribió Aida Victoria Merlano en su publicación.

¿Qué dijo Aida Victoria Merlano sobre las ayudas económicas del Agropecuario con Emiliano?

Hace días, la creadora también fue protagonista de otro episodio que generó revuelo en redes, pero relacionado con su expareja, el Agropecuario.

El Agropecuario compartió una fotografía junto a Emiliano en sus redes sociales. La publicación no pasó desapercibida para Aida, quien reaccionó con un mensaje contundente: señaló que no todo son fotos y que lo importante sería que él estuviera más presente en la vida de Emiliano y colaborara con los gastos.

Sus palabras dejaron ver la tensión que aún existe entre ambos. Este intercambio se suma a una serie de declaraciones cruzadas que han mantenido la atención del público desde que decidieron terminar su relación.

En medio de esta situación, el Agropecuario estrenó su primera canción, cuya letra fue interpretada por muchos internautas como una indirecta para Aida.

El tema habla de un mal momento vivido con una “mala mujer” y asegura que preferiría perder la vida antes que volver con esa persona.

Aunque nunca menciona nombres, el lanzamiento avivó las tensiones y alimentó las especulaciones sobre si se trataba de un mensaje dirigido a su expareja.

Asimismo, Aida Victoria Merlano fue vista recientemente cantando temas de Diomedes Díaz acompañada de un conjunto vallenato.

El momento, compartido en redes, generó comentarios entre los internautas, quienes señalaron que la creadora podría seguir “entusada” por el Agropecuario.

