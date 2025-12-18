Dani Duke se refirió a la supuesta separación entre los cantantes Karol G y Feid

En estas últimas semanas de 2025, la cantante colombiana Karol G ha estado en el ojo del huracán respecto a su relación con Feid.

No se sabe si Karol G y Feid siguen juntos, siendo esto un tema de conversación del día a día. Entretanto, la influenciadora antioqueña Dani Duke se refirió al respecto.

¿Qué opinó Dani Duke del nuevo look de Karol G?

Dani Duke apareció en sus redes sociales para hablar sobre Karol G. De acuerdo con la creadora de contenido, Karol G está cerrando ciclos, tiendo en cuenta que días atrás apareció con un drástico look con el pelo hasta la altura de los hombros.

"Estoy asumiendo, pero, pues, para mí Karol G está cerrando ciclos, o sea, se cortó el pelo. Más claro que el agua no puede ser", dijo Dani Duke.

Karol G dejó en shock al hacerse drástico cambio de look | Foto Jon Kopaloff / AFP.

Al igual que muchos fans de Karol G y Feid, la influencer paisa se sumó a los que están a la expectativa de si los cantantes están juntos o rompieron el vínculo amoroso.

¿Karol G y Feid terminaron o siguen juntos? Esto dijo Dani Duke

Duke remarcó que lo más probable es que la relación de los artistas de reguetón haya acabado, según su análisis.

"¿Terminaron o no terminaron?... No están, se cortó el pelo, se dejaron de seguir, o no sé en TikTok vi el chisme, para mí fue que ya y eso finiquitó", señaló.

Para Dani Duke, Karol G y Feid no están juntos | Foto del Canal RCN.

En la misma vertiente, la influenciadora destacó que lo que más le gusta de estos momentos de Karol G es que cuando la estrella latina está "despechada" hace temas musicales que se convierten en tendencia, de modo que comunicó que anhela escucharlos.

Por último, resaltó que ve muy feliz a Karol G dado el caso en el que se encuentre soltera y sin Feid.

Todavía no se tiene detalles acerca de la relación entre Karol G y Feid. Varios aseguran que todo llegó a su fin debido a que no han vuelto a hacer apariciones públicas, mientras que, otros argumentan que tomaron la decisión de mantenerse en reserva.

Sea lo que sea, continua la incógnita hasta que alguno de los artistas se pronuncie.