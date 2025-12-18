Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Dani Duke se refirió a la supuesta separación entre los cantantes Karol G y Feid

Dani Duke hizo su propio análisis en torno a la relación de Karol G y Feid, dijo si la pareja terminó o no.

Dani Duke se refirió a la supuesta separación entre los cantantes Karol G y Feid | Foto del Canal RCN y Dia Dipasupil / AFP.

En estas últimas semanas de 2025, la cantante colombiana Karol G ha estado en el ojo del huracán respecto a su relación con Feid.

No se sabe si Karol G y Feid siguen juntos, siendo esto un tema de conversación del día a día. Entretanto, la influenciadora antioqueña Dani Duke se refirió al respecto.

Dani Duke apareció en sus redes sociales para hablar sobre Karol G. De acuerdo con la creadora de contenido, Karol G está cerrando ciclos, tiendo en cuenta que días atrás apareció con un drástico look con el pelo hasta la altura de los hombros.

"Estoy asumiendo, pero, pues, para mí Karol G está cerrando ciclos, o sea, se cortó el pelo. Más claro que el agua no puede ser", dijo Dani Duke.

Karol G
Karol G dejó en shock al hacerse drástico cambio de look | Foto Jon Kopaloff / AFP.

Al igual que muchos fans de Karol G y Feid, la influencer paisa se sumó a los que están a la expectativa de si los cantantes están juntos o rompieron el vínculo amoroso.

Duke remarcó que lo más probable es que la relación de los artistas de reguetón haya acabado, según su análisis.

"¿Terminaron o no terminaron?... No están, se cortó el pelo, se dejaron de seguir, o no sé en TikTok vi el chisme, para mí fue que ya y eso finiquitó", señaló.

Dani Duke
Para Dani Duke, Karol G y Feid no están juntos | Foto del Canal RCN.

En la misma vertiente, la influenciadora destacó que lo que más le gusta de estos momentos de Karol G es que cuando la estrella latina está "despechada" hace temas musicales que se convierten en tendencia, de modo que comunicó que anhela escucharlos.

Por último, resaltó que ve muy feliz a Karol G dado el caso en el que se encuentre soltera y sin Feid.

Todavía no se tiene detalles acerca de la relación entre Karol G y Feid. Varios aseguran que todo llegó a su fin debido a que no han vuelto a hacer apariciones públicas, mientras que, otros argumentan que tomaron la decisión de mantenerse en reserva.

Sea lo que sea, continua la incógnita hasta que alguno de los artistas se pronuncie.

