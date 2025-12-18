Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Karen Sevillano se identificó con serio mensaje para sus detractores: "Miserable"

Karen Sevillano, caracterizada por ser una mujer honesta, compartió unas palabras directas y sin tapujos.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Karen Sevillano se convirtió en la ganadora de La casa de los famosos Colombia 2024. A partir de su victoria, adquirió más popularidad en redes sociales.

¿Qué opinan de la vida de Karen Sevillano?

Muchos desconocen la historia de vida de la influencer caleña, quien es de barrio popular y así lo ha dejado saber siempre en las plataformas digitales.

Para algunos, la también creadora de contenido "no la ha tenido fácil", ya que hay quienes únicamente se dejan llevar por lo que ven en las redes sociales y no van más allá.

Entonces, Karen Sevillano compartió una reflexión con la que se identificó y básicamente les contestó a todos los que desconocen su realidad.

¿Cuál es el mensaje con el que se identificó Karen Sevillano?

Una de las razones por las que los internautas siguen a la ganadora de la primera temporada de La casa de los famosos se debe a su franqueza, pues resulta que no tiene 'pelos en la lengua' para expresarse y decir lo que piensa.

Aunque puede que a varios les incomode, Karen Sevillano es de las influenciadoras que proyecta seguridad y por eso es que compartió el siguiente mensaje anónimo en historias de Instagram, red social es la que está a poco de llegar a los cuatro millones de seguidores:

"La gente piensa que no has enfrentado nada difícil porque no te ves miserable ni te comportas como Víctima", se lee.

Así las cosas, una vez más la influencer y presentadora se desquitó de quienes la tachan sin saber sobre su vida, además de que ella suele caracterizarse por su sinceridad y ha dicho en distintos momentos que es consciente de que no debe agradarle a todos.

¿Karen Sevillano volverá a presentar el Aftershow de La casa de los famosos Colombia?

Karen Sevillano vuelve junto con la comediante Vicky Berrío como presentadoras del Aftershow de La casa de los famosos Colombia 2026.

La dupla regresa a las pantallas del Canal RCN después del estreno de la tercera temporada de la novela de la vida real, el cual será el lunes 12 de enero de 2026 a las 8:00 de la noche.

No dudes en seguir en vivo el reality más popular de todo el país en la app del Canal RCN, clic aquí.

