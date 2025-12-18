Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Vanessa Pulgarín rompió el silencio sobre su vestido de gala de Miss Universo: "Tenía mangas"

Vanessa Pulgarín decidió hablar del vestido de gala que usó en la final de Miss Universo 2025 y reveló si le hicieron cambios.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Vanessa Pulgarín
Vanessa Pulgarín rompió el silencio sobre su vestido de gala de Miss Universo | Foto del Canal RCN.

Luego de semanas de acabarse Miss Universo 2025, Vanessa Pulgarín rompió el silencio en torno a un tema por el que muchos la criticaron: el diseño del vestido de gala que usó en la final del certamen de belleza internacional.

¿Qué ocurrió con el vestido de gala de Vanessa Pulgarín en Miss Universo?

Vanessa Pulgarín, Miss Universe Colombia, tuvo una destacada participación en Miss Universo, hasta se hizo famosa por su pasarela en traje de playa. Sin embargo, el día de la final, varios no quedaron conformes con el vestido de gala que usó.

En su momento, la modelo paisa decidió no dar declaraciones, pero recientemente se sinceró a través de redes sociales luego de que un seguidor le pidió que hablara sobre su vestido de gala, pues en se esparció un diseño en el que tenía mangas y en el desfile no apareció así.

¿Qué confesó Vanessa Pulgarín sobre su vestido de gala para la final de Miss Universo 2025?

De acuerdo con Vanessa Pulgarín, sobre este tema todo el mundo tiene un punto de vista; todos quieren opinar y creen tener la razón. No obstante, remarcó que no escucha a todos porque resultaría sin hacer nada, luego dio el contexto de su vestido.

"El vestido inicialmente tenía unas mangas, pero cuando lo estudiamos con mi equipo decidimos quitarlas porque iba a hacer que mi pasarela se cohibiera", reveló.

Vanessa Pulgarín
Vanessa Pulgarín desfilando en traje de playa en Miss Universo 2025 | Foto Lillian Suwanrumpha / AFP.

De inmediato, explicó que para el certamen lo que buscaron fue que destacara su silueta, de modo que esa fue la decisión que se tomó. Además, confesó que el vestido se logró en una semana, siendo un tiempo récord.

"Nosotros no podíamos elegir tampoco un diseño muy elaborado porque la verdad el tiempo no era mucho, siento que este vestido fue absolutamente hermoso, hecho con mucho amor y de alta costura", agregó.

 

¿Qué dijo Vanessa Pulgarín sobre su vestido de gala de la preliminar de Miss Universo?

Por otro lado, la reina de todos los colombianos también se refirió al vestido de gala que usó en la preliminar. Confesó que no quería usar la capa, pero su equipo la aconsejó y los escuchó.

En resumen, Vanessa remarcó que ambos vestidos fueron confeccionados con amor, en tiempo récord, y sus diseñadores la dieron toda.

Vanessa Pulgarín
Vanessa Pulgarín retomó Miss Universe Colombia | Foto del Canal RCN.
