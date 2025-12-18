Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Belén Alonso preocupó con su mensaje de fin de año: “Uno de los diciembres más extraños de mi vida”

Belén Alonso sorprendió con una reflexión sobre diciembre que reveló un aspecto inesperado de su vida personal.

La jurado de MasterChef Celebrity Belén Alonso sorprendió a sus seguidores al compartir un mensaje muy personal sobre cómo ha vivido este fin de año.

¿Por qué Belén Alonso dijo que este es el diciembre más extraño de su vida?

Con la sinceridad que la caracteriza, confesó que este diciembre ha sido el más extraño de su vida.

Belén relató que nunca había experimentado un mes de diciembre tan lluvioso, lo que le ha dado un matiz diferente a las celebraciones y a la manera en que recuerda estas fechas.

Además de señalar que el cambio climático es una realidad y que los que no creen pueden ver sus historias.

“Este es uno de los diciembres más extraños de mi vida”, escribió Belén Alonso en su publicación.

¿Cómo fue el paso de Belén Alonso por MasterChef Celebrity 10 años?

Belén Alonso fue la cuota extranjera en esta temporada de MasterChef Celebrity. Aunque al inicio algunos televidentes cuestionaron su participación, con el paso de los capítulos logró ganarse el respeto y el cariño del público gracias a su talento y carisma.

Su presencia aportó frescura y diversidad a la competencia, consolidándola como una de las figuras más recordadas del programa.

En esta edición participaron 22 celebridades, pero solo cuatro alcanzaron la gran final: Violeta Bergonzi, Valentina Taguado, Carolina Sabino y Alejandra Ávila.

Finalmente, fue Violeta quien logró convencer a los jurados y quedarse con el título de ganadora, en una gala que mantuvo la tensión hasta el último momento.

Durante la temporada, Belén trabajó de la mano con los experimentados chefs Nicolás de Zubiría y Jorge Rausch, quienes junto a ella condujeron el destino del programa.

Su aporte fue clave para darle dinamismo a la competencia y para acompañar a los participantes en cada reto culinario.

Su manera de enfrentar los retos, siempre con creatividad y pasión, dejó huella en la audiencia y en sus compañeros de competencia.

Belén también aportó su cultura mexicana. Al ser extranjera, llevó a la pantalla sabores y técnicas que enriquecieron la variedad del programa, mostrando cómo la gastronomía puede ser un puente entre países y nuevas experiencias.

