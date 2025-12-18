Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Vanessa Pulgarín reveló cómo avanza su recuperación tras sufrir complicaciones en su columna

Vanessa Pulgarín habló sobre su estado de salud y explicó cómo avanza su recuperación tras presentar complicaciones en su columna.

Ingrid Jaramillo Rojas
Miss Colombia Vanessa Pulgarín reapareció por medio de sus redes sociales para realizar una dinámica de preguntas y respuestas en la que reveló detalles sobre cómo avanza su recuperación tras presentar complicaciones en su columna.

¿Qué le pasó a Vanessa Pulgarín en la columna?

Vanessa Pulgarín compartió a inicios de diciembre un par de radiografías en las que enseñaba el percance que había tenido en su columna tras su participación en Miss Universo 2025. La modelo mencionó en aquella ocasión que las imágenes correspondían a días anteriores y que ya se encontraba mucho mejor, sin embargo, aún continua en recuperación.

En aquella ocasión explicó que un dolor severo en esta zona de su cuerpo la llevó a ser atendida de urgencia por profesionales de la salud cuando aún se encontraba en terreno extranjero que le prestaron todos los servicios necesarios para no comprometer su salud y evitar complicaciones.

"Nunca había estado tantas veces en urgencias. Gracias a Dios nada ha sido grave y he dado con personas muy hermosas. No se preocupen, hoy ya puedo moverme mucho más", expresó en aquella ocasión.

¿Cómo avanza la recuperación de Vanessa Pulgarín tras sufrir complicaciones en su columna?

Ahora bien, durante la tarde de este jueves 18 de diciembre, luego de quince días de haber compartido el inconveniente presentado en su columna, Vanessa Pulgarín volvió referirse a su estado de salud para contarle a sus seguidores qué había pasado en los últimos días frente a este aspecto.

Según comentó, los primeros días de recuperación le habían costado bastante debido a que cualquier movimiento le hacían doler el cuerpo. Sin embargo, con el tiempo ha podido retomar actividades como el entreno el cual ha ido enfocando en el fortalecimiento de su columna.

Sin embargo, confesó que algo que le había costado mucho era dejar a un lado los tacones, pues este tipo de calzado podría generar un retroceso en su recuperación.

"Ya no me duele tanto, porque duré como dos días o tres en donde me dolía cualquier movimiento, hasta respirar, pero en este momento estoy mejor, ya puedo entrenar, está enfocado en la columna. Terapia, descanso, y evitar mucho los tacones, eso me parece difícil"

