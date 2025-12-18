Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Manuela Gómez reveló que ya está lista para La casa de los famosos Colombia: poderes y estrategia

Manuela Gómez apareció con determinación para jugar en La casa de los famosos Colombia 2026. Fecha de estreno del reality.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Manuela Gómez
Manuela Gómez reveló que ya está lista para La casa de los famosos Colombia | Foto del Canal RCN.

Una de las participantes de La casa de los famosos Colombia 2026 es la empresaria e influencer Manuela Gómez, quien fue la primera habitante confirmada para el reality de convivencia del Canal RCN.

¿Qué dicen de Manuela Gómez para La casa de los famosos Colombia 2026?

Las expectativas de Manuela Gómez cuando ingrese a La casa de los famosos Colombia abundan, ya que hace años participó en el reality de Protagonistas y allí adquirió una buena visibilidad.

Manuela Gómez
Manuela Gómez es confirmada para La casa de los famosos Colombia 2026 | Foto del Canal RCN.

Son distintos los contenidos que Manuela Gómez ha venido compartiendo relacionados con su participación en el formato de convivencia, así que cautivó con un nuevo video en el que remarcó que está más que lista para demostrar su ser en la novela de la vida real.

¿Manuela Gómez ya está lista para La casa de los famosos Colombia?

El mensaje que compartió que la empresaria paisa es que cualquier persona que esté "floja" en el reality, se va a caer debido a que ella ingresará con poderes y estrategia.

"¡Estoy lista! Y que se caiga todo lo que esté flojo, voy a usar mis poderes con la mejor estrategia", se lee en la descripción del clip.

En cuanto al video, Manuela Gómez sorprendió porque se encuentra en distintos escenarios, el primero en una tina espumosa, luego en una habitación en la que recibe una caja con el logo de La casa de los famosos Colombia; al abrirla, se mostró asombrada por el contenido del objeto, el cual no reveló.

Asimismo, la influencer termina el clip alistándose con un vestido lleno de brillos, dando a entender que el formato de convivencia, al parecer, estará hecho para ella.

 

Por su parte, los internautas comenzaron a escribir que "vuelve la más icónica del 2012", mientras que, le pidieron no decepcionar cuando esté vigilada 24/7 por decenas de cámaras.

¿Cuándo se estrena La casa de los famosos Colombia 2026?

Se reveló la fecha de estreno de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, la cual es el próximo lunes 12 de enero de 2026. Los presentadores del formato son Carla Giraldo y Marcelo Cezán.

Entretanto, también se mantiene el Aftershow después de la Gala, el cual sigue siendo conducido por la influencer Karen Sevillano y la comediante Vicky Berrío. Descarga la app del Canal RCN.

