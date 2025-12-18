Karol G reaparece en redes con su nuevo look y le llueven elogios: "Quedó de 20"

Carolina Giraldo Navarro mejor conocida como Karol G en el mundo artístico constantemente se está apoderando de las tendencias y en los últimos días más por su aparente ruptura con Feid.

¿Cuál fue la publicación con la que reapareció Karol G?

La Bichota apareció en la jornada del 18 de diciembre en su cuenta oficial de Instagram con una fotografía tipo selfi.

Karol G reapareció en sus redes sociales en medio de la ola de rumores que vive su relación con Feid, donde se cree que su relación llegó a su final.

La intérprete de "Mañana será bonito" recientemente había sorprendido a sus seguidores al compartir la noticia que había decidido cortarse varios centímetros de su cabello.

Un acto que muchos asociaron como un acto para cerrar algún ciclo en su vida, el cual sería su relación sentimental con Feid.

Karol G reapareció en redes sociales con su nuevo look. (Foto: Romain Maurice/Getty Images/AFP)

¿Cuál es el nuevo look de Karol G?

La artista antioqueña compartió una fotografía suya luciendo un buso tejido de dorado con blanco y en este dejó ver con detalle su nuevo look.

En la imagen Karol G dejó ver por primera vez su nuevo look con detalle tras haber mostrado parte de este días atrás a través de sus historias de Instagram.

La Bichota con su nuevo look encantó a sus seguidores, quienes no han parado de elogiarla por su decisión de cortar su cabello varios centímetros y lucir más fresca y moderna.



Precisamente, muchos le resaltaron a la artista antioqueña que se veía más joven y radiante con ese nuevo estilo de cabello.

¿Qué se sabe de la aparente ruptura de Karol G y Feid?

La célebre pareja de cantantes tienen a sus seguidores expectantes por saber si terminaron su relación sentimental o si están pasando por alguna especie de crisis.

Karol G y Feid provocaron esa ola de especulaciones en sus seguidores luego de dejar de aparecer juntos en redes sociales y en eventos públicos, sumado a esto, varios actos de cada uno en sus redes como dejarse de seguir o también su cero interacción han sumado a este rumor.

Sin embargo, la pareja hasta el momento no ha decidido pronunciarse para confirmar o negar todas las especulaciones que hay entorno a su relación amorosa.

Lo último que ha avivado y para muchos confirmado la ruptura de ambos fue el hecho que ambos sacaron sus propios documentales en donde ninguno de los dos mencionó al otro y hasta Karol G quitó la canción que había sacado con él llamado "Verano Rosa".