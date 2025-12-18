Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Maiker Smith llega a La casa de los famosos Colombia 2026: descubre quién es y su trayectoria

Maiker Smith fue el penúltimo participante elegido por votación del público para ingresar a La casa de los famosos Colombia 2026.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Maiker Smith, la casa de los famosos
Maiker Smith se convirtió en el penúltimo participante elegido por votación del público. (Foto Canal RCN)

Maiker Smith se convirtió en el penúltimo participante elegido por votación del público para ingresar a La casa de los famosos Colombia 2026.

El creador de contenido y humorista logró asegurar su cupo tras una votación reñida, en la que el apoyo de sus seguidores fue clave para imponerse frente a otros aspirantes con una fuerte presencia digital.

Artículos relacionados

Con una personalidad espontánea, cercana y marcada por el humor cotidiano, Maiker llega al reality con la intención de mostrarse tal como es y asumir el juego desde su propia esencia.

¿Quién es Maiker Smith, participante de La casa de los famosos Colombia?

Maiker Smith tiene 34 años, es oriundo de Antioquia y es creador de contenido y humorista. Su nombre real es Maiker Palacios. A lo largo de su carrera en redes sociales se ha caracterizado por transformar situaciones comunes del día a día en contenido humorístico, resaltando siempre el lado positivo y divertido de la vida.

Su estilo combina la picardía propia de su región con una mirada irónica sobre lo que ocurre a su alrededor, lo que le ha permitido conectar con una audiencia que se siente identificada con sus historias.

Parte de su conexión con el público radica en su capacidad para reírse de sí mismo y de las experiencias que muchos han vivido alguna vez. Esa naturalidad ha sido clave para construir una comunidad fiel que lo sigue y respalda.

Actualmente, Maiker cuenta con más de 546 mil seguidores en su cuenta oficial de Instagram, plataforma en la que ha logrado ganarse el cariño del público gracias a su contenido cercano y auténtico.

¿Cuál fue el resultado de Maiker en las votaciones de La casa de los famosos Colombia 2026?

Maiker Smith obtuvo su lugar en La casa de los famosos Colombia 2026 tras alcanzar el 44,4 % de los votos del público, en una de las votaciones más cerradas del proceso. Su principal competidor fue El Sebastucho, quien logró un 43,8 %, quedando muy cerca del resultado final. La diferencia mínima entre los porcentajes reflejó el alto nivel de apoyo que tenían ambos aspirantes.

Maiker Smith en la casa de los famosos col
Maiker Smith obtuvo 44,4 % de los votos del público. (Foto Canal RCN)

El creador de contenido hizo parte de un grupo en el que también estaban figuras reconocidas en redes sociales como Erick Pabón, El Sebastucho, Te amo hijo TV, Ibrahim Salem y Jairo Talero.

Finalmente, el respaldo de su comunidad digital le permitió a Maiker consolidarse como uno de los elegidos y asegurar su ingreso al reality.

¿De qué exparticipante de La casa de los famosos es amigo Maiker Smith?

Maiker Smith es amigo cercano de Karen Sevillano, ganadora de la primera temporada de La casa de los famosos Colombia. Ambos han creado contenido juntos en redes sociales, y además, Maiker mantiene una amistad muy cercana con Neider, pareja de Karen.

Artículos relacionados

Durante el proceso de votaciones, Karen Sevillano apoyó públicamente a Maiker, mostrando su respaldo al creador de contenido. Sin embargo, Maiker dejó claro que, aunque existe una relación cercana y apoyo mutuo, él llega al reality con un personaje distinto y con la intención de demostrar quién es por sí mismo.

El humorista explicó que va al juego solo y que entiende que dentro de la competencia cada participante debe trabajar por su propio lugar, sin depender de amistades externas. Para él, ser amigo de alguien no garantiza ventajas dentro del programa.

Karen Sevillano y Maiker Smith
Maiker Smith es amigo cercano de Karen Sevillano y su pareja Neider. (Foto Canal RCN)

¿Tiene pareja Maiker Smith?

Maiker Smith reveló que actualmente tiene una relación estable, sólida y “muy bella”, según sus propias palabras. Por esta razón, no está buscando ningún tipo de relación sentimental dentro de La casa de los famosos Colombia 2026.

Artículos relacionados

Además, Maiker es padre de un niño de siete años, un aspecto importante de su vida personal que también forma parte de quien es fuera de las cámaras y el cual extrañará cuando entre al reality.

Con esta base emocional clara, el creador de contenido llega al reality enfocado en la experiencia, el juego y en mostrar su verdadera personalidad ante el público.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Tebi Bernal protagonizó incidente con su celular La casa de los famosos

Tebi Bernal protagonizó inesperado incidente tras caída de su celular desde un piso 18

Tebi Bernal protagonizó un hecho inesperado luego de que su celular cayera desde un piso 18 al celebrar un triunfo deportivo

Alexa Torrex responde a críticas por su presencia constante en redes La casa de los famosos

Alexa Torrex lanzó contundente mensaje a quienes la tildan de ‘cansona’: “No soy monedita de oro”

Alexa Torrex respondió a críticas por su actividad en redes y afirmó que seguirá hablando acerca de La casa de los famosos 3.

Yuli Ruiz, última participante por votacion La casa de los famosos

Ella es Yuli Ruiz, la última participante elegida por el público a La casa de los famosos Col 3: Conoce más sobre ella

Yuli Ruiz fue la última participante elegida por votación del público para La casa de los famosos Col 3. Tras su elección, el grupo de 8 participantes del público quedó definido.

Lo más superlike

Karen Sevillano y Vicky Berrío vuelven al After 2026 y su reacción sorprendió Karen Sevillano

Karen Sevillano y Vicky Berrío presentarán el After de La casa de los famosos 2026 ¡Así reaccionaron!

Karen Sevillano y Vicky Berrío reaccionaron emocionadas al presentar el After de La casa de los famosos Colombia 2026.

El mensaje de Ángela Aguilar que desató polémica tras rumores de infidelidad de Nodal Ángela Aguilar

Ángela Aguilar publicó polémico mensaje tras supuesta infidelidad de Nodal: “manipulador”

Muere Lucero Guadalupe López Ramírez, exreina de belleza Talento internacional

Muere exreina de belleza en trágico accidente mientras compraba juguetes para regalar en Navidad

Karol G reapareció en sus redes sociales con nuevo look Karol G

Karol G reaparece en redes con su nuevo look y le llueven elogios: "Quedó de 20"

Amor, pareja Curiosidades

La "teoría del pájaro" que revela si una relación está en crisis, ¿cómo se realiza?