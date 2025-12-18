Maiker Smith llega a La casa de los famosos Colombia 2026: descubre quién es y su trayectoria

Maiker Smith se convirtió en el penúltimo participante elegido por votación del público para ingresar a La casa de los famosos Colombia 2026.

El creador de contenido y humorista logró asegurar su cupo tras una votación reñida, en la que el apoyo de sus seguidores fue clave para imponerse frente a otros aspirantes con una fuerte presencia digital.

Artículos relacionados Talento internacional ¡Duelo en el fútbol! Le quitaron la vida a famoso futbolista de 33 años: esto se sabe

Con una personalidad espontánea, cercana y marcada por el humor cotidiano, Maiker llega al reality con la intención de mostrarse tal como es y asumir el juego desde su propia esencia.

¿Quién es Maiker Smith, participante de La casa de los famosos Colombia?

Maiker Smith tiene 34 años, es oriundo de Antioquia y es creador de contenido y humorista. Su nombre real es Maiker Palacios. A lo largo de su carrera en redes sociales se ha caracterizado por transformar situaciones comunes del día a día en contenido humorístico, resaltando siempre el lado positivo y divertido de la vida.

Su estilo combina la picardía propia de su región con una mirada irónica sobre lo que ocurre a su alrededor, lo que le ha permitido conectar con una audiencia que se siente identificada con sus historias.

Parte de su conexión con el público radica en su capacidad para reírse de sí mismo y de las experiencias que muchos han vivido alguna vez. Esa naturalidad ha sido clave para construir una comunidad fiel que lo sigue y respalda.

Actualmente, Maiker cuenta con más de 546 mil seguidores en su cuenta oficial de Instagram, plataforma en la que ha logrado ganarse el cariño del público gracias a su contenido cercano y auténtico.

¿Cuál fue el resultado de Maiker en las votaciones de La casa de los famosos Colombia 2026?

Maiker Smith obtuvo su lugar en La casa de los famosos Colombia 2026 tras alcanzar el 44,4 % de los votos del público, en una de las votaciones más cerradas del proceso. Su principal competidor fue El Sebastucho, quien logró un 43,8 %, quedando muy cerca del resultado final. La diferencia mínima entre los porcentajes reflejó el alto nivel de apoyo que tenían ambos aspirantes.

Maiker Smith obtuvo 44,4 % de los votos del público. (Foto Canal RCN)

El creador de contenido hizo parte de un grupo en el que también estaban figuras reconocidas en redes sociales como Erick Pabón, El Sebastucho, Te amo hijo TV, Ibrahim Salem y Jairo Talero.

Finalmente, el respaldo de su comunidad digital le permitió a Maiker consolidarse como uno de los elegidos y asegurar su ingreso al reality.

¿De qué exparticipante de La casa de los famosos es amigo Maiker Smith?

Maiker Smith es amigo cercano de Karen Sevillano, ganadora de la primera temporada de La casa de los famosos Colombia. Ambos han creado contenido juntos en redes sociales, y además, Maiker mantiene una amistad muy cercana con Neider, pareja de Karen.

Artículos relacionados Jessi Uribe Jessi Uribe sorprende al revelar cómo va a celebrar su cumpleaños, ¿sin Paola Jara y Emilia?

Durante el proceso de votaciones, Karen Sevillano apoyó públicamente a Maiker, mostrando su respaldo al creador de contenido. Sin embargo, Maiker dejó claro que, aunque existe una relación cercana y apoyo mutuo, él llega al reality con un personaje distinto y con la intención de demostrar quién es por sí mismo.

El humorista explicó que va al juego solo y que entiende que dentro de la competencia cada participante debe trabajar por su propio lugar, sin depender de amistades externas. Para él, ser amigo de alguien no garantiza ventajas dentro del programa.

Maiker Smith es amigo cercano de Karen Sevillano y su pareja Neider. (Foto Canal RCN)

¿Tiene pareja Maiker Smith?

Maiker Smith reveló que actualmente tiene una relación estable, sólida y “muy bella”, según sus propias palabras. Por esta razón, no está buscando ningún tipo de relación sentimental dentro de La casa de los famosos Colombia 2026.

Artículos relacionados La casa de los famosos Lorena Altamirano entra a La casa de los famosos Colombia: quién es la actriz caleña y quién es su pareja

Además, Maiker es padre de un niño de siete años, un aspecto importante de su vida personal que también forma parte de quien es fuera de las cámaras y el cual extrañará cuando entre al reality.

Con esta base emocional clara, el creador de contenido llega al reality enfocado en la experiencia, el juego y en mostrar su verdadera personalidad ante el público.