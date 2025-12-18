Lorena Altamirano entra a La casa de los famosos Colombia: quién es la actriz caleña y quién es su pareja

Lorena Altamirano fue la participante elegida por votación del público dentro del sexto grupo de aspirantes a La casa de los famosos Colombia 2026.

La actriz caleña logró destacarse en esta fase del proceso gracias a su trayectoria artística, su presencia en medios y el respaldo de sus seguidores, consolidándose como uno de los nombres más visibles entre los candidatos, hasta su momento.

¿Quién es Lorena Altamirano, actriz participante de La casa de los famosos Colombia?

Lorena Altamirano es una actriz caleña que ha construido su carrera en el medio artístico colombiano a través de su participación en diferentes producciones nacionales. Su recorrido profesional, sumado a su constante aparición en medios, la posicionó como una figura reconocida dentro del grupo de aspirantes que buscaban un cupo en el reality.

Además de su faceta como actriz, Lorena también se desempeña como modelo y creadora de contenido de lifestyle. Esta combinación le ha permitido conectar con distintas audiencias y mantener una imagen cercana, auténtica y vigente dentro del entorno digital.

Actualmente, Lorena Altamirano cuenta con más de 262 mil seguidores en su cuenta oficial de Instagram. A través de esta plataforma, comparte momentos de su vida diaria, contenido relacionado con su estilo de vida saludable y publicaciones vinculadas a su relación sentimental. Esta interacción constante con sus seguidores ha fortalecido su visibilidad y su relación con el público, un factor clave dentro de La casa de los famosos.

¿Qué edad tiene Lorena Altamirano?

Lorena Altamirano tiene 35 años y nació el 3 de junio en Cali. Desde los 24 años mantiene una relación sentimental con su pareja, quien también fue participante de La casa de los famosos Colombia 2025.

¿Quién es la pareja de Lorena Altamirano?

La pareja de Lorena Altamirano es el actor El Flaco Solórzano, quien fue participante de La casa de los famosos Colombia 2025. La relación entre ambos se volvió más conocida por la participación de El Flaco en el reality.

Lorena y Solórzano se conocieron durante las grabaciones de una película y posteriormente volvieron a coincidir en una telenovela. Desde el primer momento, el actor manifestó su interés por Lorena, a quien consideró una mujer muy bonita. Con el paso del tiempo, la cercanía entre ambos se fue fortaleciendo.

El Flaco Solórzano reveló que la relación se formalizó luego de asistir juntos a una película, experiencia en la que estuvieron más atentos el uno al otro que a la trama. A partir de ese momento, iniciaron una historia que se ha mantenido sólida a lo largo de los años.

La pareja lleva 11 años de relación. El 15 de noviembre, fecha de su aniversario, el actor le pidió matrimonio a Lorena Altamirano en Venecia, propuesta que la actriz aceptó, consolidando aún más su vínculo sentimental.

¿Qué significa “Lorena las chanclas”?

El nombre de Lorena Altamirano se volvió recurrente durante la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia gracias a una frase que se convirtió en uno de los momentos más recordados del reality: “Lorena, las chanclas”.

La expresión fue repetida en varias ocasiones por Melissa Gate dentro del programa. Surgió a raíz de que El Flaco Solórzano caminaba descalzo por la casa, lo que llevó a Melissa a pedirle a Lorena que le enviara unas chanclas. La frase trascendió el momento y terminó convirtiéndose en una referencia recurrente y memorable de esa temporada.

Ahora, con la confirmación de Lorena Altamirano como habitante de La casa de los famosos Colombia 2026, su nombre vuelve a tomar protagonismo.