La "teoría del pájaro" que revela si una relación está en crisis, ¿cómo se realiza?

Las relaciones de pareja son una construcción, así lo determinan varios terapeutas. Actualmente, los vínculos amorosos tienden a ser más complejos y con ello llegan "pruebas".

Con la simple frase de "hoy vi un pájaro", varias parejas están comprobando si, al parecer, su relación se encuentra bien o en crisis.

¿En qué consiste la "teoría del pájaro" para las parejas?

Se trata de una prueba que realizan las personas modernas, graban a su pareja para ver la reacción que tienen, luego lo suben a redes sociales, especialmente TikTok e Instagram, y se viralizan.

La prueba experimental, llamada como la "teoría del pájaro" es fácil. Tan solo es que la persona le comente a su pareja que en el día vio un pájaro y de la respuesta parte el análisis.

Las relaciones de pareja a veces están en crisis | Foto del Canal RCN.

Por ejemplo, la persona puede responder con curiosidad o indiferencia, le sonríe e intenta saber lo que pasa, comenta "ajá" y deja de aparecer en el video.

¿Cómo se analiza la "teoría del pájaro"?

De acuerdo con el experimento, más allá del comentario, lo que importa con esta prueba es la reacción que tiene la persona. Esto porque mientras algunos responden con interés a otros no les importa, de modo que el gesto es determinante.

Siendo así, dependiendo de la reacción, se descubre si en realidad la relación de pareja se encuentra en buenos términos o, al contrario, la crisis se hace latente.

La "teoría del pájaro" tiene fundamento de la ciencia. De acuerdo con lo que se comenta, nace de una teoría de los psicólogos John y Julie Gottman, quienes llegaron a observar a las parejas recién casadas y notaron que la manera en que las personas reaccionan ante pequeños gestos diarios de cercanía emocional revela en gran medida la fortaleza de la relación.

En resumen, todo depende de la conducta de la pareja al realizar la mencionada prueba de la teoría del pájaro, aunque en redes sociales hay internautas que dicen que no le creen a este experimento para determinar si la relación está en crisis o no.