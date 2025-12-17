Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Mamá de B-King estremece con desgarrador mensaje al cumplir tres meses de muerto

La señora Adriana Salazar, mamá de B-King, no asimila el fallecimiento de su hijo. "Es mentira", manifestó.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
B-King
Mamá de B-King estremece con desgarrador mensaje al cumplir tres meses de muerto | Foto del Canal RCN y Freepik.

El cantante Byron Sánchez, conocido como B-King, cumple tres meses de haber muerto. El artista colombiano fue reportado como desaparecido en México y el pasado 17 de septiembre las autoridades lo hallaron sin vida junto a Regio Clown.

¿Qué se supo de la muerte de B-King?

Son muchas las incógnitas que abordan la muerte de B-King, se trató de un caso que conmocionó al país. Al artista le quitaron la vida en medio de un viaje a México del que dijo que era por temas de trabajo.

Las investigaciones avanzan, todo apunta a que el cantante fue as3sinado por una red criminal vinculada al n4rcotráfico, de acuerdo con información la Fiscalía del Estado de México en octubre de 2025.

B-King
B-King fue hallado sin vida en México | Foto del Canal RCN.

La mamá del fallecido cantante, la señora Adriana Salazar, ha sido de las más afectadas por la inesperada partida de su hijo. En redes sociales, es común que lo recuerde, razón por la que hizo una estremecedora publicación al cumplirse tres meses desde que Byron Sánchez fue encontrado sin vida.

¿Cuál es el mensaje de la mamá de B-King tras cumplir tres meses de fallecido?

A través de Instagram, Adriana Salazar recordó a B-King y lo hizo con una fotografía en la que ella se encuentra visitando la tumba del fallecido cantante en Medellín.

Adriana Salazar aseguró que el tiempo avanza y es complejo asimilarlo; de hecho, escribió que le parece "mentira" que el artista ya no se encuentre en este plano terrenal.

"Tres meses ya parece mentira. Creo que estás de viaje y que vas a entrar por la puerta como siempre lo hacías lleno de alegría", compartió la mamá de B-King.

B-King
Hermana de B-King conmovió con el altar que le hizo tras su partida | Foto del Canal RCN y Freepik.

En la misma vertiente, la señora consignó que aceptar que su hijo ya no está no es una tarea fácil, ya que es un dolor que se mantiene y lo amará por toda la eternidad.

"Como si el tiempo se hubiera detenido y mi alma se negara a aceptarlo. Duele y quema en el p3cho, sigo aquí aprendiendo a respirar con este vacío, te amaré hasta la eternidad", finiquitó Adriana Salazar.

