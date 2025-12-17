Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Filtraron audio de Yina Calderón revelando lo que verdaderamente siente cuando la tildan de "fea"

Se conoció un audio en el que Yina Calderón expresa sus afectos cuando los demás arremeten contra ella y sus hermanas.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Yina Calderón
Filtraron audio de Yina Calderón revelando lo que verdaderamente siente cuando la tildan de "fea" | Foto del Canal RCN y Freepik.

Se filtró un audio de Yina Calderón, el cual, al parecer, es de un chat de WhatsApp en el que la empresaria de fajas les responde a todos los que la tildan de "fea", al igual que a sus hermanas.

Yina Calderón es un personaje que la polémica es su sello personal. En vista de esto, es común que una buena parte del público digital arremeta en su contra.

¿Qué siente Yina Calderón cuando la tildan de "fea"?

Tanto en República Dominicana como en Colombia, le han dicho a la exparticipante de La casa de los famosos que es "fea", así que ella dejó clara su postura.

Yina Calderón
Yina Calderón es uno de los personajes más controversiales en Colombia | Foto del Canal RCN.

A través de un audio, se escucha la voz de la empresaria, quien comenzó diciendo que ella no se considera de la forma como la tratan, pues justificó que ha tenido novios "bellos".

"No se preocupen que yo ese cuento no me lo como. Yo sé que ya es como el común denominador, ya como los otros me dijeron fea, entonces, los demás me dicen fea porque no hay más con qué ofenderla", según Yina Calderón.

¿Qué dijo Yina Calderón sobre sus hermanas?

No solo han tildado de dicha manera a la polémica influencer, sino también a sus hermanas: Juliana, Leonela y Claudia. Ante esto, Yina reveló que a sus familiares no les importa eso; al contrario, prefieren que las traten así para volverse famosas.

"Mi hermana Claudia, ella se quiere gord1ta, Leonela se quiere como es, mi hermana Juliana se quiere como es, yo también, o sea, es que en un mundo como este, estar bonito es importante, ¿qué mujer quiere ser fea?", dijo Yina Calderón.

 

Pese a todo lo expuesto anteriormente, la influenciadora aseguró que hay algo más importante, porque al fin y al cabo recalcó que ella junto a sus hermanas es "el dolor de cabeza" de muchos, quienes las consideran "feas", donde fuesen "bonitas", entonces, la situación sería más elevada.

En resumen, varios felicitaron a Yina Calderón por su respuesta, pero otros sentenciaron que le afectaría que la tilden de dicha manera.

Yina Calderón
Algunos se desquitan de Yina Calderón a fin de año | Foto del Canal RCN.
