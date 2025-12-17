Hija de Violeta Bergonzi conquista corazones en redes con divertido video junto a Alejandra Ávila

Alicia, la hija de la ganadora de MasterChef Celebrity 10 años, Violeta Bergonzi, divirtió las redes junto a la actriz Alejandra Ávila.

Violeta Bergonzi se hicieron amigas en MasterChef Celebrity 10 años, donde ambas llegaron a la final. (Foto Canal RCN)

¿Qué publicó Violeta Bergonzi sobre su hija Alicia y Alejandra Ávila?

En la historia publicada por Violeta se puede ver a Alicia haciendo sonidos con la boca mientras Alejandra Ávila la imita, una escena que derritió los corazones de sus seguidores.

El clip estuvo acompañado de un mensaje en el que Bergonzi explicó que su hija se encontraba con su amiga, reforzando el tono familiar que existe entre su familia y Alejandra.

Las imágenes de Alicia generaron múltiples comentarios por parte de los internautas que destacaron a simpatía de la niña y la complicidad con Ávila.

Violeta Bergonzi y Alejandra Ávila comparten un vínculo especial desde su paso por MasterChef Celebrity.

Las dos llegaron a la gran final junto a Carolina Sabino y Valentina Taguago, aunque fue Violeta quien se llevó el premio en la edición de los 10 años.

Esa experiencia dejó amistades que hoy se reflejan en momentos como este, donde la protagonista es Alicia.

¿Cuál fue la última producción en la que participó Alejandra Ávila?

La última novela en la que participó Alejandra Ávila fue “Hasta que la plata nos separe”, producción del Canal RCN, donde interpretó a Claudia Cruz.

La producción fue emitida en 2022 y también llegó a plataformas digitales.

Además de compartir momentos familiares, Violeta Bergonzi se encuentra desarrollando un proyecto digital.

La presentadora está realizando contenido en el que entrevista a distintas personalidades mientras conversan y cocinan juntos, un formato que mezcla entretenimiento y gastronomía.

Este espacio le permite a Bergonzi combinar su experiencia en televisión con su experiencia en la cocina.

El premio obtenido en MasterChef no solo significó el reconocimiento como la mejor cocinera de la edición, sino también un impulso a su carrera en el entretenimiento.

La victoria le permitió consolidar su imagen como una figura versátil, capaz de brillar tanto en la televisión como en el mundo digital.

Con cada aparición, Violeta Bergonzi reafirma que su triunfo en MasterChef Celebrity fue solo el inicio de una etapa llena de proyectos y momentos memorables para su carrera.