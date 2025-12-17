Manuela Gómez sentenció que va a ser 'frentera' en La casa de los famosos Colombia 2026

Sorpresa fue lo que causó la revelación de Manuela Gómez como habitante confirmada para La casa de los famosos Colombia 2026.

Artículos relacionados Jessi Uribe Jessi Uribe reveló con quién pasará la navidad tras repentina separación con Paola Jara

¿Qué esperan de Manuela Gómez en La casa de los famosos Colombia 2026?

Manuela Gómez es exprotagonista de novela, reality de convivencia que se grabó hace muchos años en el Canal RCN, y vuelve a las pantallas como participante de La casa de los famosos Colombia.

Muchos recuerdan a la empresaria e influenciadora por ser "villana", incluso dicen que es de las primeras 'chicas reality' que entretuvieron al país.

La casa de los famosos Colombia 2026 regresa muy pronto | Foto del Canal RCN.

Amada y a la vez criticada, la exprotagonista de novela se postula como una de las mujeres que probablemente más contenido dará, aunque también ha cambiado cosas en su vida, como, por ejemplo, se convirtió en mamá.

Mientras se abren las puertas de la casa más importante del país, Manuela Gómez aceptó el reto de jugar "yo nunca", así que respondió qué es lo que ella no haría en el formato de convivencia del Canal RCN.

Artículos relacionados Talento internacional ¡Luto en redes! Muere famoso tiktoker en extrañas circunstancias; así lo confirmaron sus hermanos

¿Qué es lo que nunca va a hacer Manuela Gómez en La casa de los famosos Colombia?

En charla para un contenido de la emisora El Sol, de RCN Radio, Manuela Gómez dejó saber qué es lo que ella nunca se atrevería hacer en La casa de los famosos Colombia y sorprendió con su respuesta, la lista es la siguiente:

Nunca golp3aría a alguien en la casa (pero lo dejó a modo de duda).

Nunca se metería en una relación.

Nunca hablaría mal de nadie en la casa porque les va a decir las cosas de frente.

Respecto a lo de decir las cosas de frente, eso es algo por lo que muchos admiran a Manuela Gómez. En ese sentido, hay quienes apuestan que la influenciadora va a ser franca en los posicionamientos y no se pondrá de "tibia" como a veces ocurre con quienes entran a La casa de los famosos Colombia.

Manuela Gómez cambió con el paso de los meses | Foto del Canal RCN.

Artículos relacionados Celebrities Famosa actriz sufre desconfiguración en su cara tras operación fallida: este es el resultado

En adición, la exprotagonista de novela hizo una invitación para que no se pierdan el reality del Canal RCN, pues remarcó que la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia va a estar muy "c4ndente" y entretenida.