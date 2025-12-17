Manuela Gómez sentenció que va a ser 'frentera' en La casa de los famosos Colombia 2026
Manuela Gómez reveló lo que nunca haría en La casa de los famosos Colombia 2026, a la vez que habló de su forma de ser.
Sorpresa fue lo que causó la revelación de Manuela Gómez como habitante confirmada para La casa de los famosos Colombia 2026.
¿Qué esperan de Manuela Gómez en La casa de los famosos Colombia 2026?
Manuela Gómez es exprotagonista de novela, reality de convivencia que se grabó hace muchos años en el Canal RCN, y vuelve a las pantallas como participante de La casa de los famosos Colombia.
Muchos recuerdan a la empresaria e influenciadora por ser "villana", incluso dicen que es de las primeras 'chicas reality' que entretuvieron al país.
Amada y a la vez criticada, la exprotagonista de novela se postula como una de las mujeres que probablemente más contenido dará, aunque también ha cambiado cosas en su vida, como, por ejemplo, se convirtió en mamá.
Mientras se abren las puertas de la casa más importante del país, Manuela Gómez aceptó el reto de jugar "yo nunca", así que respondió qué es lo que ella no haría en el formato de convivencia del Canal RCN.
¿Qué es lo que nunca va a hacer Manuela Gómez en La casa de los famosos Colombia?
En charla para un contenido de la emisora El Sol, de RCN Radio, Manuela Gómez dejó saber qué es lo que ella nunca se atrevería hacer en La casa de los famosos Colombia y sorprendió con su respuesta, la lista es la siguiente:
- Nunca golp3aría a alguien en la casa (pero lo dejó a modo de duda).
- Nunca se metería en una relación.
- Nunca hablaría mal de nadie en la casa porque les va a decir las cosas de frente.
Respecto a lo de decir las cosas de frente, eso es algo por lo que muchos admiran a Manuela Gómez. En ese sentido, hay quienes apuestan que la influenciadora va a ser franca en los posicionamientos y no se pondrá de "tibia" como a veces ocurre con quienes entran a La casa de los famosos Colombia.
En adición, la exprotagonista de novela hizo una invitación para que no se pierdan el reality del Canal RCN, pues remarcó que la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia va a estar muy "c4ndente" y entretenida.Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike