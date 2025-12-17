Yina Calderón es confrontada a cantar en vivo para demostrar su talento vocal, así se escucha

La empresaria de fajas Yina Calderón se considera a sí misma como polifacética. Esto se debe a que no solo se dedica a vender fajas, sino que a la vez es influencer y DJ.

¿Qué relación tiene Yina Calderón con la música?

La música es uno de los gustos de Yina Calderón. A la polémica influenciadora no le importa cómo le va en esta industria, pues su única intención es la de hacer lo que le llama la atención.

Yina Calderón ha sacado videoclips musicales, uno de ellos del género popular. Aunque no han tenido gran visibilidad, se mantiene.

Yina Calderón suele ser criticada por todo | Foto del Canal RCN.

Entre las críticas, le han dicho a la exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2026 que "edita" mucho su voz, así que la confrontaron a que cantara en su programa en vivo.

Yina Calderón cantó a capela. En esta oportunidad, lo hizo en plena transmisión en vivo y se esparció por redes sociales.

¿Cómo se escucha la voz de Yina Calderón cantando en vivo?

La empresaria preparó su voz y luego cantó, lo cual desató risas, especialmente por parte de su hermana Leonela.

"Este corazón sí te amó de verdad, fueron tantos años perdidos contigo. Tú no valoraste este amor bonito. Por falta de amor, ya no más", fue parte de lo que cantó Yina Calderón.

Enseguida, Leonela soltó un jocoso comentario diciendo que "de los creadores del agropecuario", llega Yina Calderón.

Yina Calderón hace más que vender fajas | Foto de Buen día, Colombia.

En vista de las risas, Yina Calderón dejó de cantar, mientras que, su otra hermana Claudia ratificó que la ama, pero que la música popular no era lo de ella.

No obstante, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia se mantuvo, remarcó que su canción de despecho casi llega al millón de reproducciones.

Inclusive, hasta expresó que tiene una canción "muy conocida" con su amiga Cindy Ávila, quien es La Toxi costeña.

Y como si fuese poco, le dijeron a Yina que tenía un parecido con la cantante peruana La tigresa del oriente, así que la influenciadora la imitó.